Politico: Израиль начинает прислушиваться к США, частично выводя войска из Газы

Вашингтон рассматривает вывод части израильских войск из сектора Газа как признак того, что в Израиле прислушиваются к Вашингтону, пишет Politico. Как отмечает издание, Белый дом видит в конфликте на Ближнем Востоке переход от масштабных бомбардировок к более высокоточным ударам, к чему давно призывали США.

Администрация президента США Джо Байдена воспринимает вывод части израильских войск из сектора Газа как знак того, что Израиль прислушивается к советам Вашингтона и переходит к операциям меньшей интенсивности, сообщает Politico со ссылкой на трёх американских чиновников.

На условиях анонимности источники издания рассказали, что американские официальные лица «вздыхают с облегчением» после новостей о выводе из Газы пяти боевых бригад. Вашингтон рассматривает этот шаг как сигнал о том, что Израиль начинает отказываться от масштабных бомбардировок в пользу более высокоточных ударов, к чему США давно призывают.

«То, что мы сейчас видим — это начало перехода», — заявил один из источников. Второй источник при этом уточнил, что, хотя Белый дом приветствует эти изменения, там хотели бы, чтобы они начались гораздо раньше, учитывая рост числа жертв среди мирного населения анклава и широкое недовольство в мире позицией Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

В Израиле подчёркивают, что боевые действия продолжатся в 2024 году. В связи с этим официальные лица в США скептически относятся к тому, что какие-либо изменения произойдут быстро.

Один из источников Politico указал на гибель член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури в результате атаки беспилотника в пригороде Бейрута в Ливане, как на очередной признак того, что Израиль готов перейти к большему количеству высокоточных операций. При этом, как отмечает Politico, воцарилось обеспокоенность тем, что атака может вызвать ответную реакцию «Хезболлы», которая до сих пор воздерживалась от более глубокого вовлечения в войну.