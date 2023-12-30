AP: на Израиль деньги нашлись — США выделят Тель-Авиву оружие на миллионы долларов в обход конгресса

Американское правительство одобрило экстренную продажу вооружения Израилю. Эта инициатива, к которой администрация Байдена прибегает уже во второй раз за этот месяц, позволяет Белому дому оказывать военную помощь еврейскому государству без одобрения парламента, пишет Associated Press.

Aдминистрация Байдена санкционировала экстренную продажу оружия Израилю, чтобы избежать необходимости получать одобрение парламента. Белый дом принял подобное решение уже во второй раз за декабрь, несмотря на растущую международную критику в адрес еврейского государства за агрессию в Газе, пишет Associated Press.

Госсекретарь Энтони Блинкен проинформировал конгресс, что Вашингтон собирается предоставить Тель-Авиву вооружение на $147,5 млн, в том числе взрыватели, заряды и капсюли, необходимые для производства 155-мм снарядов. Ранее в результате аналогичной меры Госдеп добился передачи ЦАХАЛ почти 14 тыс. танковых снарядов на $106 млн, отмечает агентство.

«Соединённые Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от угроз, с которыми он сталкивается», — заявили представители внешнеполитического ведомства. Чиновники также заверили, что Америка будет добиваться от правительства Биньямина Нетаньяху минимизации жертв среди гражданского населения в палестинском анклаве.

Всё это произошло на фоне тщетных попыток Байдена принять законопроект, который среди прочего включает выделение миллиардов долларов помощи Украине. Инициатива застопорилась на Капитолийском холме из-за споров об иммиграционной политике и защите южной границы США, напоминает Associated Press.