AP: на Израиль деньги нашлись — США выделят Тель-Авиву оружие на миллионы долларов в обход конгресса
Aдминистрация Байдена санкционировала экстренную продажу оружия Израилю, чтобы избежать необходимости получать одобрение парламента. Белый дом принял подобное решение уже во второй раз за декабрь, несмотря на растущую международную критику в адрес еврейского государства за агрессию в Газе, пишет Associated Press.
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