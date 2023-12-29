Responsible Statecraft опубликовал список крупнейших внешнеполитических неудачников 2023 года

2023 год стал годом внешнеполитических неудач, кровавых конфликтов и гуманитарных катастроф, утверждает автор статьи Responsible Statecraft. В этой связи американская газета опубликовала список самых крупных неудачников в геополитике в уходящем году.

Первое место в антирейтинге издания заняла Украина. Провал весеннего и летнего контрнаступления отчасти привёл к утрате уверенности в том, что Киев сможет когда-либо победить Россию на поле боя. Разумеется, это было целью не только Владимира Зеленского, но и его западных сторонников. Многие из этих союзников, в том числе основные СМИ, теперь полагают, что Украине не только придётся найти способ положить конец конфликту дипломатическим путём (о чём всё это время твердили критики), но и, возможно, придётся идти на территориальные уступки в пользу Москвы.

Членство Украины в НАТО сейчас кажется далёкой мечтой, и по состоянию на конец года поток оружия и денег из Вашингтона и западных стран значительно замедлился. Похоже, что Зеленский, которого сейчас считают всё более изолированным и оторванным от реальности, впал в немилость. К несчастью для него, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон переориентируется в сторону других стран, нанося тем самым серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам, подчёркивает Responsible Statecraft.

Далее следует Израиль и палестинский народ, поскольку правительство Нетаньяху, ослеплённое жестоким нападением ХАМАС, в результате которого 7 октября погибли 1200 израильтян и были похищены 240 заложников, приняло ответные меры в секторе Газа с такой силой, что растратило сочувствие со стороны большей части остального мира. Израильтяне, как бы они ни были охвачены горем и гневом, не уверены, что у их правительства есть готовый план относительно Газы после окончания вооружённого конфликта. Тем не менее они твёрдо убеждены (по крайней мере, согласно опросам), что режим Нетаньяху может уничтожить ХАМАС.

Между тем, число погибших палестинцев в Газе по состоянию на эту неделю превысило 21 тыс. человек. На этом фоне Израиль создал ситуацию, в которой Тель-Авив и его сторонники в США оказываются всё более изолированными, будь то в ООН или согласно общественному мнению по всему миру. Кроме того, палестинцы в Газе страдают от катастрофического голода и отсутствия медицинской помощи. Почти 90% жителей автономии были перемещены из-за израильских военных бомбардировок, а среди травмированного населения распространились инфекционные заболевания.

На третьем месте в хит-параде неудачников, по версии издания Responsible Statecraft, расположился Джо Байден. В этом году президент Соединённых Штатов был загнан в угол на двух основных фронтах. Что касается Украины, то его представление об украинском конфликте напоминает борьбу за свободу, которая будет иметь глобальные последствия, если Америка не будет помогать Зеленскому «столько, сколько потребуется», что аукнется его команде. Тем временем конгресс отказывается предоставить Украине дополнительные средства на оружие и прочие нужды, необходимые ей для выживания.

Администрация Байдена выглядит нерешительной и слабой в преддверии того, что обещает быть «жестоким переизбранием». Ситуация только усугубляется полной неспособностью Белого дома обуздать военную операцию израильского правительства в Газе и на Западном берегу. Якобы давая понять Биньямину Нетаньяху, что США хотят защитить гражданское население, Вашингтон сделал всё возможное, чтобы не прекращать военную кампанию Израиля.

Далее в списке Responsible Statecraft идёт Швеция. Североевропейская страна хочет вступить в НАТО, однако казавшийся простым процесс затянулся, став жертвой межгосударственной политики и взаимных обвинений. В данный момент Стокгольм стал на шаг ближе к НАТО в качестве нового члена альянса, однако, будучи членом альянса, Турция продолжает использовать свои рычаги влияния для того, чтобы получить самолёты F-16 из США и заставить Швецию внести поправки в своё антитеррористическое законодательство. Венгрия также медлила с голосованием, обвиняя Швецию в «явной лжи» о состоянии венгерской демократии.

Среди неудачников на мировой арене оказался и армянский народ. Все 100 тыс. армян были изгнаны со спорной территории Нагорного Карабаха Азербайджаном в октябре. Ранее в этом году Азербайджан и Армения обязались работать над достижением мира в затяжном конфликте. Но надежды угасли, поскольку Азербайджан продолжил сокрушительную блокаду товаров и гуманитарной помощи армянам, проживающим в регионе. Военная операция Азербайджана, начатая в сентябре, привела к окончательному захвату спорных земель и изгнанию армян в считанные дни обратно в Армению.

Жертвы африканского переворота и гражданской войны в Западной Африке также стали аутсайдерами в списке геополитических неудачников. В Нигере и Габоне произошли государственные перевороты. Таким образом, Нигер вместе с Буркино-Фасо и Мали стали «эпицентром массового насилия и перемещения населения в регионе, а также одной из худших зон конфликтов и гуманитарных катастроф в мире». В августе военные захватили власть в Габоне, свергнув президента Али Бонго после того, как он был переизбран.

Тем временем в Судане в апреле разразилась кровавая гражданская война, которая вскоре превратилась в опосредованную борьбу, затрагивающую региональные интересы, причём суданский народ, конечно же, оказался под перекрёстным огнём. К июню боевые действия в столице Хартуме привели к гибели десятков людей, нанесению огромного материального ущерба, а также к бегству около 100 тыс. человек за границу. Боевые действия не только продолжаются, но и расширяются, подвергая опасности миллионы мирных жителей и ввергая всю страну в гуманитарную катастрофу. США, похоже, мало что могут предложить в дипломатическом отношении.

В завершение статьи Responsible Statecraft также относит ряд американских «генералов из телевизора» к списку лузеров, обосновывая своё решение тем, что в этом году отставные генералы и адмиралы, которые много говорили об украинском контрнаступлении и неудачах российской армии, были вынуждены «проглотить свои слова». Особое внимание следует уделить всем четырёхзвёздным военачальникам в отставке, таким как Петреус, Ставридис, Кин, Маккефри, Ходжес и так далее, которые постоянно вращаются в ведущих американских СМИ и дают ошибочные стратегические оценки, которые никогда не корректируются. Вместо этого их лица просто всплывают снова в следующем конфликте.