WT: дипломатия США провалилась по всем фронтам, признал политолог

Конфликты на Ближнем Востоке, на Украине, противостояние с Китаем — всё это показывает, что дипломатические усилия США не увенчались успехом, пишет политолог Питер Моричи в статье для The Washington Times. Поэтому он предлагает американской администрации перейти к гораздо более жёстким мерам и вести по отношению к этим странам более агрессивную политику.

США не смогли обеспечить безопасность Израиля, заставить Россию уйти с Украины и противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, признаёт политолог Питер Моричи в статье для The Washington Times. Во всех этих случаях дипломатические усилия провалились.

В случае с Китаем секрет кроется в том, что он становится всё богаче, и скорыми темпами. Как отмечает автор статьи, экономика Китая уже достигла размеров экономики США. «Он строит военные корабли гораздо быстрее, чем мы. Сейчас модно задаваться вопросом, готовы ли китайские военные вести активную войну, но предполагать, что они не могут этого сделать, очень рискованно».

Поэтому автор статьи советует американскому правительству ввести более агрессивные тарифы по отношению к китайским товарам и активнее реализовывать со своими партнёрами соглашения о свободной торговле.

На Ближнем Востоке «демократическое еврейское государство невозможно без создания отдельного Палестинского государства», уверен автор статьи. При этом он считает, что переговоры с Ираном и ослабление санкций не приведут к искомому результату, поэтому Штатам нужно совершить особый демарш: любое нападение сил, которые поддерживает Иран, считать нападением самого Ирана. И в ответ блокировать его порты, конфисковывать нефть, нападать на его военные корабли, самолёты и внутреннюю инфраструктуру.

Россия доказала, что сами по себе санкции не действуют: «её экономика достаточно хорошо работает, чтобы годами поддерживать войну с помощью торговли с Китаем, Индией и другими». Так что автор статьи рекомендует Штатам организовать в Чёрном море конвой для кораблей с украинским зерном, а также выдать украинцам всё оружие, которое они просят. «Если Владимир Путин хочет более широкую войну, мы можем потопить его флот и конфисковать его нефть на танкерах».

Автор статьи призывает американское правительство нарастить агрессивные шаги, чтобы пригрозить этим странам прямой войной со Штатами: «Мы не должны желать конфликта ни с Ираном, ни с Россией, но мы не должны позволить Москве и Тегерану творить злодеяния, не рискуя этим. Вряд ли какая-либо из стран хочет открытого конфликта».

Но для этого США сначала нужно перестроить свои вооружённые силы, потратить на это деньги и распределять их лучшим образом, найти ресурсы с помощью урезания других расходов и налогов. Однако ни Трамп, ни Байден не говорили об этом и даже не понимают этого, сожалеет автор статьи в The Washington Times.