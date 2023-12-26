Business Insider: невиданная угроза — альянс России и Китая грозит подорвать нынешний статус США

После распада СССР военная мощь США не ставилась под сомнение несколько десятилетий. Однако ситуация изменилась, констатирует Business Insider. Амбиции России и Китая угрожают серьёзно пошатнуть нынешний статус США. Они используют глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб Вашингтону, и как никогда близки к формированию военного альянса — настолько мощного, что он будет представлять самую большую угрозу, с которой США сталкивались за последние десятилетия.

После распада СССР военная мощь США не ставилась под сомнение несколько десятилетий. Соединённые Штаты оставались крупнейшей сверхдержавой с военными базами по всему миру. Однако к 2023 году ситуация изменилась, констатирует Business Insider. По всему миру разгораются конфликты, а амбиции России и Китая угрожают серьёзно пошатнуть нынешний статус США.

По мнению издания, Владимир Путин и Си Цзиньпин используют глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб не только Вашингтону, но и его союзникам. Более того, Россия и Китай как никогда близки к формированию военного альянса — настолько мощного, что он будет представлять самую большую угрозу, с которой США сталкивались за последние десятилетия.

«Очевидно, что эти два государства рассматривают себя как военных партнёров и что это партнёрство становится всё более глубоким и опытным, даже если это не формальный альянс в западном понимании», — сказал Business Insider генеральный директор Atlas Group Джонатан Уорд.

Это заметно уже сейчас, когда в разных точках мира разыгрывается соперничество между США и российско-китайским партнёрством. Так, после начала российской специальной военной операции на Украине именно Пекин оказал Москве важную экономическую и дипломатическую поддержку. В то же время Вашингтон предоставил многомиллиардную помощь Киеву.

На Ближнем Востоке Россия и Китай подвергли критике действия Израиля в Газе, тем самым присоединившись к Ирану, считает издание. А США, напротив, стали оказывать военную и дипломатическую помощь Израилю.

По мнению некоторых экспертов, Китай внимательно следит за тем, как развиваются события на Украине, чтобы решить, как отреагируют другие страны, если он захватит Тайвань.

Россия и Китай сближаются всё больше, уверен Business Insider. И параллельно они всё плотнее координируют свои военные ресурсы. «Российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнёрство координации для новой эры всегда основывалось на военной мощи», — пояснил Джонатан Уорд.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, как развивалось сотрудничество этих стран последние два года. Они провели совместные военно-морские учения в Японском море. Россия передала Китаю технологии подводных лодок, которые могут дать преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане.

Более того, Путин недавно заявил, что они с китайским лидером договорились сотрудничать в разработке высокотехнологичного оружия. Китай закупил у России реактивные самолёты Су-25, вертолёты Ми-17 и системы ПВО С-400.

Москва и Пекин не подписывали документ об официальном военном союзе. Однако, уверено издание, такое близкое сотрудничество должно вызывать огромную озабоченность и у США, и у их союзников. С этим согласен Челс Мишта из центра анализа европейской политики (СЕРА): «Полномасшатбный китайско-российский альянс представил бы для Соединённых Штатов угрозу, не похожую ни на одну из тех, с которыми они сталкивались со времён окончания холодной войны».

Раньше, когда холодная война была в самом разгаре, Пентагон планировал свою деятельность исходя из расчёта иметь возможность вести одновременно одну крупную войну и две поменьше. Однако угрозы изменились — поменялась и стратегия. Теперь требовались возможности вести одну крупную войну и лишь сдерживать другие опасности.

Для Соединённых Штатов настали такие сложные времена, что комиссия конгресса по стратегическому положению заявила, что США сегодня сталкиваются с угрозами, «принципиально отличающимися от всего, с чем сталкивались в прошлом, даже в самые мрачные дни холодной войны». Причиной тому называют сближение и усиление России и Китая.

В связи с этим комиссия призвала Пентагон пересмотреть свою нынешнюю стратегию и быть готовым к возможности вести войну с Россией и Китаем одновременно.

«Ось Россия — Китай представляет огромную угрозу для Соединённых Штатов, учитывая, что нам придётся обеспечивать безопасность как в Европе, так и в Азии, а также на Ближнем Востоке, рискуя оказаться на пределе, в то время как Пекин и Москва координируют свои региональные амбиции», — цитирует Джонатана Уорда издание.

Тем не менее не все эксперты единодушны в отношении стабильности альянса между Пекином и Москвой. Они подчёркивают желание Китая сохранить прибыль от западных рынков и наличие давней напряжённости между двумя странами.

Однако большинство уверены, что США стоит готовиться к возможному заключению военного пакта между Путиным и Си Цзиньпином. Поэтому, по мнению Уорда, Вашингтону пора срочно наращивать свой военный потенциал, особенно в Европе.

«Соединённые Штаты всё ещё могут справиться с обеими угрозами, но это потребует существенного увеличения распределения бремени, особенно среди европейских союзников, которые теперь увидели истинные последствия геополитической координации России и Китая после вторжения на Украину», — пояснил Уорд Business Insider.