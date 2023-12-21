Австралийский эксперт: российский флот в Тихом океане снова бросает вызов Западу

Россия наращивает усилия по модернизации своего Тихоокеанского флота и укрепляет военные связи со странами Азии, сообщает в статье для The Conversation доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьёв. Если однажды в Тихом океане разразится война, этот обновлённый российский флот может стать серьёзным вызовом военно-морским флотам Австралии и её союзников, предупреждает эксперт.
Недавние исследования показали, что российские военные активно инвестируют средства в модернизацию Тихоокеанского флота, сообщает в статье для The Conversation доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьёв.
Более того, конфликт на Украине не оказал существенного влияния на развитие этого флота, отмечает эксперт. Помимо этого, Россия выделяет огромные ресурсы на укрепление военно-морских связей в Индо-Тихоокеанском регионе и ключевых морских коалиций. Это свидетельствует о расширении присутствия России в регионе, хотя её самым важным военно-морским партнёром остаётся Китай.
Если когда-нибудь в Тихом океане разразится война, российский флот может стать серьёзным вызовом военно-морским флотам Австралии и её союзников в западной и северо-западной частях Тихого океана, а также в Арктике, предупреждает специалист. Даже если до открытой войны дело не дойдёт, у России всё равно будет больше средств для поддержки операций в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане, что позволит ей приблизиться к территориям, представляющим непосредственный интерес для военно-морского флота Австралии.
«Во время конфронтации времён холодной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе военно-морская мощь Советского Союза в регионе была главной стратегической проблемой для Австралии, США и их союзников. Это снова становится реальностью. Канберра больше не может позволить себе игнорировать эти события», — заключает Муравьёв.
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