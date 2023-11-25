Newsweek: гегемонии США на море рискуют положить конец проблемы с техобслуживанием

Возникающие по целому ряду причин трудности с поддержанием кораблей в полной боевой готовности могут самым скверным образом сказаться на пока ещё доминирующем положении ВМС США на фоне роста Китая, сообщает Newsweek. По данным журнала, американские аналитики убеждены, что старые проблемы могут в итоге помешать Вашингтону сдерживать амбиции Китая в мировом океане.

Хотя ВМС США продолжают безраздельно властвовать в мировом океане, на фоне наращивания Китаем собственной морской мощи они всё сильнее ощущают острую потребность в устранении старых проблем с техническим обслуживанием судов, пишет Newsweek.

По информации журнала, многие американские эксперты предупреждают, что готовность американского флота к уже маячущим на горизонте вызовам снижает целое множество факторов, включая постоянные задержки с выполнением работ по техобслуживанию, сокращение персонала на верфях, а также увеличение средней продолжительности миссий.

Как отмечается в материале Newsweek, проблемы распределены по структуре ВМС неравномерно — в частности, морская авиация, а также атомные ракетные подлодки с ними практически не сталкиваются. Между тем надводный флот из-за своего сравнительно менее приоритетного положения оказывается в положении забытого, полагают аналитики.

У США имеются на вооружении 11 авианосных группировок, и обслуживание даже каждой чётвертой из них уже представляет собой сложнейшую техническую задачу — а в данный момент боевое дежурство в разных уголках планеты несут четыре из одиннадцати группировок, подчёркивают опрошенные Newsweek эксперты. Между тем с годами всё больше даёт о себе знать сокращение верфей, из-за которого нужных специалистов становится всё меньше, а объёмы работ, которые способен проводить Вашингтон, падают, пишет издание.

А тем временем Пекин всё чаще проявляет в мировом океане серьёзные амбиции и вот уже некоторое время вливает огромные средства в развитие своего флота, численность которого за последние несколько лет сильно выросла и продолжает расти, подчёркивается в материале Newsweek. ВМС Китая уже вышли на первое место в мире по численности — на данный момент в их составе 370 судов, включая более 140 надводных кораблей и три авианосца, напоминает обозреватель издания.

Часть экспертов, впрочем, спешат успокоить общественность, отмечая, что США обладают уникальной сетью баз и союзов по всему миру, аналогов которой у Китая нет и не появится, пишет Newsweek. Кроме того, как отмечают аналитики, с проблемами в обслуживании сталкиваются не только ВМС США, но и, к примеру, российские.