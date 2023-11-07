Bloomberg: российская база ВМФ в Ливии — новая головная боль Запада
Россия намерена расширить своё военное присутствие в восточной части Ливии, создав там свою военно-морскую базу, передаёт Bloomberg. Такая новость стала «очередной причиной для беспокойства США», поскольку это даст России возможность закрепиться на южном пороге Европы.
Как утверждает американское издание, усиление российской активности в Ливии создаёт очередные проблемы для США и их европейских союзников. По словам бывшего специального посла США в Ливии Джонатана Уинера, эта угроза воспринимается Западом «очень серьёзно». «Не допустить Россию в Средиземное море является ключевой стратегической задачей — если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», — уверен политик.
Как отмечает Bloomberg, США и Европу крайне волнует тот факт, что в последнее время Москва стала активно укреплять своё присутствие в Африке и на Ближнем Востоке — это позволяет ей быстро наращивать зарубежные военные активы. Помимо Ливии, Россия также намерена создать военно-морскую базу в Красном море в Судане, которая обеспечит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. По словам других людей, знакомых с ходом переговоров, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, расположенном всего в нескольких сотнях километров от Греции и Италии.
Сообщается, что работа над соглашением по вопросам обороны между президентом России Владимиром Путиным и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром активизировалась после их встречи в Москве в конце сентября. Углубляющиеся связи Хафтара с Москвой вызвали обеспокоенность Вашингтона и стали причиной ряда визитов высокопоставленных лиц в Ливию в попытках «убедить его изменить курс». Так, за неделю до переговоров с Путиным командующий американскими войсками в Африке генерал Майкл Лэнгли и специальный посол США в Ливии Ричард Норланд встретились с Хафтаром: они настойчиво требовали от него не допустить присутствие в своей стране иностранных войск.
По мнению западных чиновников, проблема Америки и её союзников заключается в том, что Россия предлагает странам такую военную помощь, которую не могут предоставить США. В то же время США не готовы обсуждать санкции в отношении Ливии, поэтому для Хафтара не существует очевидных преград для укрепления связей с Москвой. «Для Хафтара главное — сохранить свои вооружённые силы, а США не оставляют ему другого выбора, кроме как держаться за Россию как за основного партнёра», — пишет Bloomberg.
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