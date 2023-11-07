Bloomberg: российская база ВМФ в Ливии — новая головная боль Запада

Возможность создания российской военно-морской базы в Ливии стала очередной причиной для беспокойства США, сообщает Bloomberg. Обсуждающееся соглашение позволит России закрепиться на южном пороге Европы, что «даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом». Сегодня Москва активизирует своё присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, быстро наращивая зарубежные военные активы, что с каждым днём всё больше тревожит Запад.

Россия намерена расширить своё военное присутствие в восточной части Ливии, создав там свою военно-морскую базу, передаёт Bloomberg. Такая новость стала «очередной причиной для беспокойства США», поскольку это даст России возможность закрепиться на южном пороге Европы.

Как утверждает американское издание, усиление российской активности в Ливии создаёт очередные проблемы для США и их европейских союзников. По словам бывшего специального посла США в Ливии Джонатана Уинера, эта угроза воспринимается Западом «очень серьёзно». «Не допустить Россию в Средиземное море является ключевой стратегической задачей — если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», — уверен политик.

Как отмечает Bloomberg, США и Европу крайне волнует тот факт, что в последнее время Москва стала активно укреплять своё присутствие в Африке и на Ближнем Востоке — это позволяет ей быстро наращивать зарубежные военные активы. Помимо Ливии, Россия также намерена создать военно-морскую базу в Красном море в Судане, которая обеспечит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. По словам других людей, знакомых с ходом переговоров, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, расположенном всего в нескольких сотнях километров от Греции и Италии.

Сообщается, что работа над соглашением по вопросам обороны между президентом России Владимиром Путиным и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром активизировалась после их встречи в Москве в конце сентября. Углубляющиеся связи Хафтара с Москвой вызвали обеспокоенность Вашингтона и стали причиной ряда визитов высокопоставленных лиц в Ливию в попытках «убедить его изменить курс». Так, за неделю до переговоров с Путиным командующий американскими войсками в Африке генерал Майкл Лэнгли и специальный посол США в Ливии Ричард Норланд встретились с Хафтаром: они настойчиво требовали от него не допустить присутствие в своей стране иностранных войск.

По мнению западных чиновников, проблема Америки и её союзников заключается в том, что Россия предлагает странам такую военную помощь, которую не могут предоставить США. В то же время США не готовы обсуждать санкции в отношении Ливии, поэтому для Хафтара не существует очевидных преград для укрепления связей с Москвой. «Для Хафтара главное — сохранить свои вооружённые силы, а США не оставляют ему другого выбора, кроме как держаться за Россию как за основного партнёра», — пишет Bloomberg.