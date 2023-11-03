WiWo: отказ от бизнеса с Россией принёс миллиардные убытки концерну BASF — и самой Германии

Прекращение бизнеса с Россией проделало глубокую дыру в бюджете крупного немецкого концерна BASF и его дочерней компании Wintershall, пишет Wirtschaftswoche. После начала российской спецоперации на Украине химическая компания решила полностью отказаться от каких-либо дел с Москвой, что привело к миллиардным убыткам, — не только для концерна, но и для немецких налогоплательщиков.

На протяжении десятилетий Wintershall Dea была любимым детищем BASF как недорогая газозаправочная станция. Однако после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года нефтегазовое дочернее предприятие неожиданно превратилось в проблемное подразделение химической компании, пишет Wirtschaftswoche.

В начале этого года дочернее предприятие объявило о «фактической экономической экспроприации» своего российского бизнеса. Конфликт на Украине разрушил сотрудничество между Россией и Европой, жаловался генеральный директор Марио Мерен. Тогда компания решила полностью отказаться от российского бизнеса. Это решение привело к убыткам в миллиард евро не только для Wintershall DEA, но и для материнской компании BASF.

Теперь, возможно, немецким налогоплательщикам придётся оплатить хотя бы часть счёта: компания Wintershall Dea сейчас, по всей видимости, ведёт переговоры с федеральным правительством о сроках погашения государственных гарантий для своей российской деятельности. Финансовый директор BASF Дирк Эльверманн, входящий в наблюдательный совет дочернего предприятия, заявил, что компания считает себя в сильной позиции на текущих переговорах.

Как отмечает издание, истоки нынешних переговоров восходят к 2015 году и решению Зигмара Габриэля, которое трудно понять с позиций сегодняшнего дня: с любезного разрешения тогдашнего министра экономики в 2015 году — после присоединения Крыма к России — компания Wintershall продала газохранилища российскому «Газпрому», получив взамен долю в одном из российских газовых месторождений. Таким образом, Россия получила решающее влияние на стратегические запасы газа в Германии. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был катастрофический шаг к зависимости Германии от российского газа, который привёл к газовому кризису, последовавшему в 2022 году.

Кроме того — и это решающий фактор для нынешних претензий — Габриэль выделил €1,8 млрд для обеспечения инвестиций компании Wintershall в новое газовое месторождение в Сибири. Теперь Wintershall, по всей видимости, требует эту сумму от правительства Германии. По данным издания, в переговорах могут быть задействованы даже требования на общую сумму более €2 млрд.

«Руководство должно изучить и, при необходимости, реализовать все меры, способствующие минимизации ущерба для компании, её сотрудников и заинтересованных сторон», — говорится в ответе Wintershall на запрос WirtschaftsWoche. Это включает в себя использование гарантий, страхования и возможных средств правовой защиты. По словам представителя концерна, в течение многих лет выплачивались многомиллионные страховые взносы за инвестиционные гарантии федерального правительства. Они покрывают такие риски, как национализация, война и экспроприация.

Однако общественность, скорее всего, не поймёт суть претензий, предполагает издание. Ведь уже в начале 2022 года Wintershall признала, что деньги на счетах российских предприятий уже нельзя просто перевести в Германию. Несмотря на это, компания в течение нескольких месяцев продолжала добывать газ в России и платить налоги в стране, ведущей военную спецоперацию на Украине. «Тот факт, что Wintershall Dea теперь, очевидно, рассматривает возможность использования федеральных гарантий, трудно превзойти по дерзости», — писала в начале года Соня Майстер из организации по защите климата Urgewald на сайте ассоциации.

На протяжении десятилетий BASF и Wintershall, как и энергетическая компания Uniper, символизировали тесные связи между немецкой промышленностью и Россией. И по сей день генеральный директор концерна Мартин Брудермюллер не проявляет особых стеснений при работе с политически неоднозначными партнёрами: сейчас компания строит новое предприятие Verbund в южной китайской провинции Гуандун за €10 млрд — несмотря на предупреждения политиков и критику инвесторов.

Поэтому некоторые критикуют BASF за отсутствие культуры ошибок: несколько месяцев назад Клаудиа Кемферт, руководитель отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований в Берлине, заявила, что в случае с Россией также звучали ясные предупреждения. BASF к ним не прислушался. Компания «вновь принимает ошибочные решения, связанные с высоким риском», и, сосредоточившись на Китае, «снова ставит себя в зависимость от геостратегически проблематичных связей».