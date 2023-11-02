Business Insider: остановка газового транзита через Украину угрожает оставить Германию без промышленности

Остановка транзита российского газа через Украину, о которой объявили в Киеве, очень сильно навредит Европе, сообщает Business Insider. Восточная Европа может остаться без энергии и начать замерзать. В таком случае Германия, входящая в так называемую Европейскую газовую сеть, обязана оказать помощь соседним странам, причём в ущерб собственной промышленности, рассказывает издание.

Власти Украины объявили о планах прекратить транзит российского газа на Запад не позднее 2025 года, сообщает Business Insider. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов. По этому маршруту до сих пор ежедневно транспортируется от 34 до 40 млн кубометров голубого топлива, что составляет лишь треть от того объёма, какой был зафиксирован до начала боевых действий.

Но это не значит, что поставки не нужны, продолжает издание. Сильнее всего прекращение транзита ударит по Австрии. По имеющимся данным, за последние 12 месяцев она импортировала самый большой объём российского газа по этому маршруту, а именно 4 млрд кубометров. Это составляет половину всего газового импорта страны.

Италия получает от 3 до 4 млрд кубометров. И это большое количество, но от всего газового импорта страны на украинский транзит приходится всего 5%. Словакия ввозит по маршруту треть своего голубого топлива. Венгрия — всего лишь небольшую часть, так как уже давно перешла на поставки через «Турецкий поток». Словения и Хорватия также импортируют небольшие объёмы, а вот Молдавия весь свой газ получает через Украину.

Сама Германия напрямую голубое топливо у России не покупает, но она состоит в так называемой Европейской газовой сети. Её члены взяли на себя обязательства по оказанию поддержки партнёрам в случае возникновения кризиса энергоснабжения. Причём приоритет по предоставлению энергии предоставляется частным домохозяйствам.

Именно поэтому ещё летом министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил: «Если российский газ перестанет поступать в Восточную Европу в том объёме, в котором он сейчас течёт через Украину, нам нужно будет сделать то, о чём мы договорились на европейском уровне: прежде чем люди начнут замерзать, нам придётся сократить или же полностью остановить промышленное производство».

К тому же прекращение транзита приведёт к повышению стоимости газа, а мировой рынок сейчас крайне чувствительно реагирует на подобные колебания цен, о чём свидетельствуют недавние забастовки на австралийских СПГ-терминалах или закрытие израильского газового месторождения в Средиземном море. К тому же политикам на Западе нужно быть готовыми к тому, что Россия может перекрыть газовый кран ещё до остановки транзита. Возможно, даже этой зимой. Так что говорить о нормализации ситуации с энергоснабжением в Европе говорить не приходится, заключает Business Insider.