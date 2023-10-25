Berliner Zeitung: отказ от российского топлива дорого обходится Германии

На биржах добывающие компании переживают ренессанс. Вера в скорый отказ от ископаемого топлива погасла, а энергокризис, вызванный отказом Европы от энергоносителей из России, также повысил рентабельность инвестиций в добычу нефти и газа. Berliner Zeitung отмечает, что особенно американские компании активно используют новую зависимость Берлина от СПГ и продают газ по цене значительно выше российской, что обеспечивает им «солидное основание» для своих инвестиций. Смену курса и возврат к покупкам в России издание не ожидает.

«Привлекательность ископаемого топлива, похоже, остаётся неизменной, несмотря на дискуссию об изменении климата и возобновляемых источниках энергии». Немецкая Berliner Zeitung отмечает рост стоимости акций энергоконцернов, которые после начала спецоперации на Украине «снова делают акцент на ископаемом топливе». Особенно в этом тренде выделяются американские предприятия.

Chevron и Exxon активно поглощают своих конкурентов. В понедельник стало известно, что Chevron купит своего конкурента Hess за $53 млрд путём обмена акциями. Глава Hess должен будет войти в совет директоров Chevron. Чуть ранее другой американский энергоконцерн Exxon также объявил о поглощении Pioneer Natural Resources за $60 млрд.

«Приобретение Hess значительно укрепляет глобальные позиции Chevron», — продолжает Berliner Zeitung. Компания получит доступ к новым месторождениям в Южной Америке и Мексиканском заливе. Прежде всего интерес представляют разработка месторождений в Гаяне, где нефть была найдена всего несколько лет назад. Компания ожидает увеличения чистой прибыли и даже хочет на следующем совете акционеров обсудить выкуп с рынка акций на сумму $2,5 млрд.

«В отличие от конкурентов BP и Shell», управляющие Hess «отвергли агрессивный переход к низкоуглеродному будущему», — поясняет успех Hess немецкая газета. Главный исполнительный директор Hess не верил, что после 2030 года спрос на нефть и газ начнёт снижаться. «Вы можете создавать сценарии, но мы живём в реальном мире, и нам необходимо делать инвестиции для удовлетворения потребностей реального мира», — комментирует расширенные инвестиции в нефтедобычу Майк Вирт, член совета директоров Hess.

«Эта точка зрения, похоже, также получает распространение среди некоторых инвесторов», — констатирует Berliner Zeitung, так, только что вышедшие на биржу американские проекты по добыче нефти и газа показывают рост котировок от 10 до 20%. Позитивные ожидания инвесторов поддерживает и тот факт, что «американские компании увеличили прибыль благодаря отказу немецкой экономики от российского газа и нефти».

«Фрекинговый газ раньше не имел шансов конкурировать с трубопроводным газом из России по цене», но теперь Германия критически зависит от него и «платит за СПГ из США значительно более высокие цены, чем раньше платила за российский газ». Поэтому у американских добывающих компаний «наконец-то появилось солидное основание при прогнозировании доходов».

Немецкая Berliner Zeitung напоминает, что российский президент Владимир Путин недавно предложил возобновить поставки газа по оставшейся неповреждённой трубе «Северного потока». О том, что Германии следует подумать над возобновлением поставок из России, говорит и экс-канцлер Герхард Шрёдер. Тем не менее, по мнению газеты, такие предложения сейчас «в Германии не будут даже рассматриваться».