Bloomberg: Берлин продолжает платить «Газпрому», так как разрыв контракта обойдётся в неподъёмные €10 млрд

Слова и дела у Берлина расходятся, так как страна, с одной стороны, призывает ужесточить санкции и обещает прекратить бизнес-отношения с «Газпромом», а с другой стороны, немецкая государственная компания продолжает торговать российским газом и платит за него миллиарды евро «Газпрому». Bloomberg объясняет, что это вызвано условиями контракта, разрыв которого обойдётся немцам в неподъёмные €10 млрд, и вторичными обязательствами перед индийской компанией.

Немецкая фирма SEFE, в прошлом «дочка» АО «Газпром», была национализирована в 2022 году на пике энергетического кризиса. Несмотря на это, фирма продолжает покупать в России газ и платить миллиарды российскому газовому концерну, «поскольку расторжение контракта может стоить миллиарды евро, создавать дилемму для Берлина, потенциально выгодную Москве», — указывает Bloomberg.

В настоящее время СПГ, получаемое по этому контракту, фирма направляет в Индию, и он не попадает на рынок Германии. Тем не менее сама ситуация становится «головной болью для Германии», так как Берлин не раз заявлял, что прекратит весь бизнес с российским газом. Наблюдатели отмечают расхождение политической риторики и реального поведения Германии.

«Разрыв контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро», — отмечает Bloomberg, такова «приблизительная оценка убытков и штрафов, если РФ успешно подаст иск в Международный арбитражный суд». «Цена настолько высока», что правительство продолжает покупать и перепродавать российский газ. Само Министерство экономики Германии продолжает изучать правовую ситуацию.

Сам процесс национализации уже обошёлся ФРГ в сумму от €6,3 до €7,7 млрд. Теперь же, согласно контракту с «Газпромом», заключённому в прошлом, SEFE продолжает перечислять около €2 млрд ежегодно за СПГ с завода на Ямале.

«Как и любой долгосрочный контракт на поставку, этот старый контракт SEFE также содержит очень строгие штрафные санкции и последствия ответственности в случае, если SEFE не выполнит свои договорные обязательства», — цитирует Bloomberg представителя компании.

Издание отмечает, что, по словам экспертов, «если трейдер не заберёт топливо на Ямале, Россия сможет продать груз в другом месте», что означает, что «Москва потенциально может получить деньги дважды: от перепродажи и от любых штрафов, если будет установлено, что SEFE нарушает контракт».

На решение SEFE продолжать бизнес с «Газпромом» влияют также и долгосрочные обязательства SEFE перед индийской GAIL Ltd., Bloomberg уточняет, что поиск альтернативных источников газа может оказаться дороже, чем поставки из России.

Полученные ранее в этом месяце поставки компания уже направила в Индию, ожидается, что СПГ-танкеры прибудут в Индию в ноябре. Компания настаивает, что «не планирует импортировать российский СПГ в Германию или любую другую страну Евросоюза».

Действия правительства ФРГ, владеющего компанией SEFE, критикует финансовый эксперт, депутат оппозиционной партии «Левые» Кристиан Гёрке. Депутат отмечает противоречия в поведении правительства: с одной стороны, Берлин призывает ужесточить санкции, а с другой — немецкая государственная фирма покупает, продвигает и продаёт российский газ.