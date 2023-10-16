Tages-Anzeiger: западный ценовой потолок не мешает России зарабатывать на продаже нефти

Несмотря на санкции Запада, доходы России от продажи чёрного золота не только не упали, а даже выросли, сообщает Tages-Anzeiger. И связано это с тем, что даже после введения Европой и США ценового потолка в восточных российских портах сырьё продолжало продаваться по стоимости, превышающей $60 за баррель. При этом 65% нефти было вывезено из страны на западных танкерах или судах, застрахованных западными компаниями, рассказывает швейцарское издание.

Попытка Запада сократить доходы России от продажи нефти провалилась, сообщает Tages-Anzeiger. Баррель российского чёрного золота сейчас продаётся выше установленного Европой и США ценового потолка в $60. При этом поначалу казалось, что он работает. Ещё в мае самый популярный сорт российской нефти Urals продавался по $55 за баррель, но с тех пор ценовой график только растёт и уже достиг отметки $78 за «бочку».

И для того чтобы понять, что происходит, необходимо проследить путь следования поставок чёрного золота, продолжает швейцарское издание. Дело в том, что в западных портах России, из которых нефть попадала как раз в Европу, стоимость чёрного золота после введения ценового потолка действительно существенно сократилась. Но связано это было в большей степени с оттоком западных клиентов.

В то же время в восточных портах, которые ближе к Японии и Китаю, чёрное золото продолжало продаваться задорого. Там не наблюдалось никакого оттока покупателей. Напротив, клиенты охотно отдавали по $75 за баррель, а в некоторых случаях и по $85, о чём свидетельствуют российские экспортные данные, полученные с финансовых терминалов биржевых профи.

В итоге даже после введения ценового потолка в декабре 2022 года 95% нефти в восточных портах было продано по стоимости, превышающей западные ограничения. При этом больше половины танкеров, прибывавших, к примеру, в порт Козьмино, принадлежали западным судоходным компаниями или были застрахованы западными фирмами.

Россия вместе с Саудовской Аравией пытаются добиться повышения стоимости своей нефти за счёт ограничения добычи. Сейчас сырья на рынке стало так мало, что даже в западных российских портах уже не предоставляют больших скидок, и там цена чёрного золота также поднялась выше установленного Западом потолка.

По мнению Международной рабочей группы по санкциям, в целом Россия с января по сентябрь продала 65% своей нефти с помощью западных кораблей или западных страховых компаний. В связи с этим эксперты по санкциями призывают страны G7 активнее противодействовать попыткам обхода штрафных мер. Они предлагают разрешать аттестацию цен только зарегистрированным торговым компаниям, дабы избежать участия в этом процессе «подозрительных фирм», например, из Гонконга или Объединённых Арабских Эмиратов.

Также они требуют большей внимательности от страховых компаний. По имеющимся данным, администрация США уже связалась с этими предприятиями, но общение оно вело скорее всё-таки в дружественном тоне. И у этого дружелюбия есть цена, ведь за каждый лишний доллар в стоимости нефти Кремль получает на $3 млрд больше экспортных доходов.