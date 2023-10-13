BS: Россия получает больше прибыли от продажи нефти, чем до введения западных санкций

Санкции Запада против российской нефти заставляют страны искать лазейки для продолжения торговли, пишет Business Standard. Теперь транспортировки нефти приносят России больше выгоды, чем раньше. Благодаря большому количеству судов, готовых ходить с российской нефтью, фрахтовые ставки упали до минимального уровня, что приносит российским производителям ещё больше доходов.

Западные санкции против России снова оказали обратный эффект: транспортировка её нефти теперь приносит стране больше выгоды, чем раньше, сообщает Business Standard. По данным торговых и судоходных компаний, стоимость транспортировки российской нефти в Китай и Индию за последний год опустилась до крайне низкого уровня.

Западные эксперты связывают такие изменения с ростом числа судов, курсирующих по маршрутам между этими странами. Появление новых грузоотправителей, работающих вне сферы влияния западных правительств, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем предельная цена $60 за баррель, которую США и их союзники пытались установить против России с помощью санкций. Более того, это означает, что введение ценового ограничения не имеет практически никакого влияния на российские доходы, пишет Business Standard.

В декабре 2022 года страны «Большой семёрки» ввели санкции, запрещающие грузоотправителям, зарегистрированным в странах-участницах, оказывать услуги по содействию экспорту российской нефти при цене выше $60 за баррель. На момент введения санкций большинство судовладельцев и судов, участвующих в торговле, были западными. И, как подчёркивают западные аналитики, если бы цена на нефть в то время превышала $60, санкции серьёзно подорвали бы российский экспорт. Однако цена на большую часть российской нефти поднялась выше $60 только в июле, что дало трейдерам, судоходным компаниям и российским экспортёрам несколько месяцев на подготовку.

По словам издания, за это время трейдеры, готовые работать на маршрутах, расхватали старые танкеры и перерегистрировали уже имеющиеся в странах, которые не применяют санкции против Москвы. По официальным данным, в настоящий момент число танкеров, входящих в так называемый теневой флот, который продолжает сотрудничать с Россией, составляет 535 судов.

Благодаря большому количеству кораблей, готовых ходить с российской нефтью, фрахтовые ставки упали, что фактически даёт российским производителям ещё больше доходов, пишет Business Standard. По данным западных трейдеров, продавцы российской нефти теперь экономят на фрахте около $7 за баррель, а российские экспортёры зарабатывают около $70 за баррель нефти, что значительно выше предельной цены — $60. Более того, когда в сентябре этого года цены на нефть достигли своего пика — $97 за баррель, — россияне зарабатывали до $79 соответственно.

Как отмечает издание, эффекта от западных санкций Россия не почувствовала: несмотря на все запреты, в этом году она экспортировала почти 5 млн баррелей нефти в сутки. А в четверг Международное энергетическое агентство сообщило, что общий объём российского экспорта нефти и топлива в сентябре вырос до 7,6 млн баррелей в сутки.