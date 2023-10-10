Dialogue works Оригинал

Американский экономист: западные санкции подкосили Европу, лишив её дешёвого российского топлива

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ограничения, с помощью которых Вашингтон и его союзники пытались подорвать экономику России, провалились. Более того, они серьёзно ударили по европейской промышленности, конкурентоспособность которой во многом покоилась на доступе к дешёвым энергоносителям Москвы, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский экономист Ричард Вольф.

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Таким образом, санкции, целью которых был подрыв российской экономики, явно провалились. И они произвели побочный эффект. Можно спорить, был ли он намеренным или нет, но этим побочным эффектом стал серьёзный ущерб, нанесённый европейской экономике, поскольку из-за стоимости энергии — нефти и газа, которые питают всю промышленную базу Европы, — европейская продукция стала неконкурентоспособной.

Например, европейскому автопроизводителю приходится платить гораздо больше за нефть и газ для поддержания своей компании. А конкурировать не получается, потому что Китай получает дешёвую нефть и газ из России, а европейцы — нет. Соединённые Штаты добывают собственные энергоносители, и поэтому их это не волнует. Более того, значительную часть газа, поступающего из России в Западную Европу, заменил сжиженный природный газ из США. Но европейцам он обходится гораздо дороже, чем российский.
 
Короче говоря, эта программа санкций, которую возглавили Соединённые Штаты и к которым присоединились европейцы, обошлась очень дорого, прежде всего, жителям Западной Европы. Им пришлось платить очень высокие цены за энергию, и это навредило их промышленности.
 
Приведу пример: ещё два-три года назад ведущей промышленной экспортной экономикой всей Европы была Германия. Сегодня она является одной из стран Европы c наиболее низкими показателями. Она переживает очень плохое время. Но промышленность ничего не могла сделать, потому что всё было охвачено идеей борьбы Украины с Россией, и никто не мог их (немецкое правительство. — ИноТВ) остановить.
 
Но я могу заверить вас и зрителей, что в каждой европейской стране — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах или в любой другой — существует огромный политический кризис. Дело в том, что многие-многие отрасли, корпорации, богатые и могущественные предприятия сильно страдают и хотят, чтобы конфликт (на Украине. — ИноТВ) прекратился и чтобы они могли вновь покупать дешёвую российскую нефть и газ. Всё это вызывает чрезвычайно нестабильную политическую ситуацию.
 
Дата публикации 09 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Dialogue works Бразилия Южная Америка
теги
автопром Великобритания вооруженный конфликт газ Германия Европа Италия нефть Нидерланды промышленность Россия санкции США Украина экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров