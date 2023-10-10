Американский экономист: западные санкции подкосили Европу, лишив её дешёвого российского топлива

Ограничения, с помощью которых Вашингтон и его союзники пытались подорвать экономику России, провалились. Более того, они серьёзно ударили по европейской промышленности, конкурентоспособность которой во многом покоилась на доступе к дешёвым энергоносителям Москвы, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский экономист Ричард Вольф.

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Таким образом, санкции, целью которых был подрыв российской экономики, явно провалились. И они произвели побочный эффект. Можно спорить, был ли он намеренным или нет, но этим побочным эффектом стал серьёзный ущерб, нанесённый европейской экономике, поскольку из-за стоимости энергии — нефти и газа, которые питают всю промышленную базу Европы, — европейская продукция стала неконкурентоспособной.

Например, европейскому автопроизводителю приходится платить гораздо больше за нефть и газ для поддержания своей компании. А конкурировать не получается, потому что Китай получает дешёвую нефть и газ из России, а европейцы — нет. Соединённые Штаты добывают собственные энергоносители, и поэтому их это не волнует. Более того, значительную часть газа, поступающего из России в Западную Европу, заменил сжиженный природный газ из США. Но европейцам он обходится гораздо дороже, чем российский.

Короче говоря, эта программа санкций, которую возглавили Соединённые Штаты и к которым присоединились европейцы, обошлась очень дорого, прежде всего, жителям Западной Европы. Им пришлось платить очень высокие цены за энергию, и это навредило их промышленности.

Приведу пример: ещё два-три года назад ведущей промышленной экспортной экономикой всей Европы была Германия. Сегодня она является одной из стран Европы c наиболее низкими показателями. Она переживает очень плохое время. Но промышленность ничего не могла сделать, потому что всё было охвачено идеей борьбы Украины с Россией, и никто не мог их (немецкое правительство. — ИноТВ) остановить.

Но я могу заверить вас и зрителей, что в каждой европейской стране — Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах или в любой другой — существует огромный политический кризис. Дело в том, что многие-многие отрасли, корпорации, богатые и могущественные предприятия сильно страдают и хотят, чтобы конфликт (на Украине. — ИноТВ) прекратился и чтобы они могли вновь покупать дешёвую российскую нефть и газ. Всё это вызывает чрезвычайно нестабильную политическую ситуацию.

Дата публикации 09 октября 2023 года.