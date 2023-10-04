Le Devoir: Канада позволяет своим компаниям обходить антироссийские санкции

Оттава втайне предоставила канадским компаниям разрешения на торговлю с Россией в обход санкций, которые сама же и ввела, приводит Le Devoir результаты анализа федеральных данных по международной торговле. Несмотря на формальный запрет, российские компании поставляют в Канаду материалы для строительства, геологической разведки и предметы роскоши, а она в ответ экспортирует сырьё и оборудование, которое вызывает настороженность у союзников Украины: его можно применять для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.

В обстановке строжайшей секретности канадское правительство выдало своим компаниям более десятка специальных разрешений для обхода экономических санкций, которые само же ввело против России, пишет Le Devoir.

Проведённый изданием анализ федеральных данных по международной торговле показывает, что такой шаг поощряет экспорт сырья и оборудования, вызывающих, однако, настороженность у союзников Украины: они связаны с производством оружия, добычей нефти и полезных ископаемых. Так, Канада поставила России алюминиевые детали, электрические статистические преобразователи, а также «рентгеновские аппараты и аппараты, использующие альфа-, бета-, гамма- и другие типы ионизирующего излучения». С начала СВО продажа этих товаров в Россию была приостановлена, потому что их можно использовать для производства вооружения. Кроме того, обход санкций позволил отправить российским компаниям канадские буровые станки и зонды для анализа почвы, а также различные детали для их ремонта на $2 млн. С марта 2022 года общая стоимость канадского экспорта в Россию составила около $2,8 млн, причём большинство транзакций пришлось на первые семь месяцев 2023 года, в разгар украинского контрнаступления.

Аналогично власти Канады позволили многим канадским компаниям обойти собственные санкции против России и продолжить импорт российских товаров. Хотя их объём значительно сократился — в 2022 году он оказался в пять раз меньше, чем в 2021 году, — специальные разрешения позволили некоторым канадским компаниям сохранить поставки из России. Часть из них используются при строительстве, геологической разведке, другие же входят в список предметов роскоши. В последнюю категорию входят свежая рыба, моллюски и другие морепродукты, а также водка. С начала конфликта закупка этих товаров обошлась канадским компаниям в $17 млн. Также многие из них получили право обходить санкции, введённые Канадой на импорт из России товаров из железа, чугуна и стали: по данным газеты, их стоимость оценивается в $18 млн. С марта 2022 года общая стоимость импорта из России составила более $47 млн.

На запрос Le Devoir МИД Канады, который выдаёт временные сертификаты на экспорт и импорт, признал существование таких специальных разрешений. При этом официальный представитель Министерства Джон Бэбкок, ссылаясь на «коммерческую тайну», отказался сообщить их точное количество, каким компаниям они выданы, а также почему Оттава приняла такое решение.