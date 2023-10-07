FA: эксперты предупреждают, что конфликт на Украине лишь усиливает международное влияние России

Некоторые западные аналитики уверены, что спецоперация на Украине и последовавшие за этим санкции Запада привели к катастрофическим последствиям для России. Но в реальности всё гораздо сложнее, пишет в статье для Foreign Affairs Ханна Нотт. Вместо полной изоляции эти меры привели к росту интереса среди других стран, которые стали гораздо активнее закупать российское оружие и энергоресурсы, и к усилению международной сферы влияния Москвы. И чтобы эффективно противостоять этому, западным политикам пора осознать: их санкции против остальных лишь подталкивают к формированию новых альянсов, предупреждает автор.

После начала спецоперации на Украине Москва столкнулась с целым рядом ограничений и жёстких санкций со стороны Запада. В частности, ей пришлось перебросить в Европу некоторые вооружения и военные системы, размещённые ранее в Азии и на Ближнем Востоке. Ограничительные меры также повлияли на некоторых покупателей, которые раньше активно сотрудничали с Россией, и на ряд потенциальных клиентов, пишет на страницах Foreign Affairs Ханна Нотт, глава евразийской программы в Центре исследований нераспространения оружия массового поражения (CNS).



Эти ограничения и проблемы вполне реальны. Но если западные аналитики и многие чиновники считают, как заявил в июне госсекретарь США Энтони Блинкен, что этот конфликт «значительно уменьшает мощь России, её интересы и влияние», им следует как следует оценить ситуацию, поскольку в реальности всё гораздо сложнее, подчёркивает автор. Последние данные свидетельствуют, что Россия по-прежнему имеет значительное влияние на международной арене.



Москва активно поддерживает и развивает сотрудничество в сфере обороны с большинством своих традиционных клиентов, таких как Индия и Вьетнам, которые полагаются на Россию в обслуживании своих военных систем. И хотя России пришлось перебросить значительную часть своих сил и военной техники на Украину, у неё по-прежнему есть постоянные военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, что обеспечивает прямой доступ к Средиземноморью и позволяет ей противостоять США на Ближнем Востоке. Москва также рассматривает возможность создания дополнительных баз в Африке, говорится в статье.



Вместо полной изоляции России эти меры фактически привели к росту интереса среди других стран, которые стали гораздо активнее закупать российское оружие и энергоресурсы. Усиление российской сферы влияния становится всё очевиднее, предупреждает автор. Москва развивает всё более мощное сотрудничество со многими странами, которые враждебно настроены по отношению к Соединённым Штатам и Европе.



«Эта группа стран, простирающаяся от Венесуэлы до Северной Кореи, возможно, не имеет много общего, кроме общих врагов, и по отдельности ни одна из них не является особенно могущественной», — говорится в статье. Но если они объединятся, то будут способны помочь друг другу реализовывать свои амбиции и защищать региональные интересы, предупреждает автор: «Учитывая эти опасности, Соединённые Штаты больше не могут позволить себе игнорировать любую из этих стран как второстепенных антагонистов или второстепенных игроков».



Вашингтон также не может полагаться лишь только на санкции, какими бы всеобъемлющими они ни были, чтобы пытаться подорвать влияние этих государств, подчёркивается в статье. Вместо этого Соединённым Штатам придётся обратить больше внимания и прилагать больше усилий для дальнейшего укрепления собственных альянсов, чтобы попытаться противостоять формируемой Россией оси влияния. В противном случае Вашингтон вскоре не сможет сдерживать эти страны и их амбиции, прогнозирует автор.



«Западным столицам нравится верить, что их действия превратили Россию в то, что они называют государством-изгоем. Однако есть много таких стран, для которых Россия и сейчас является ценным партнёром», — говорится в статье. И чтобы эффективно противостоять этому, западным политикам пора осознать: те страны, которые они подвергают санкциям и пытаются изолировать, укрепляют сотрудничество друг с другом, несмотря на отдельные разногласия.



Возьмем, к примёру, производство вооружений: действительно, западные санкции вытеснили Москву с рынка вооружений более высокого класса — однако они не смогли полностью помешать России по-прежнему оставаться одним из крупнейших в мире экспортёров военной продукции. С начала спецоперации Москва заметно нарастила поставки оружия более низкого класса, в том числе старых моделей вертолётов, в различные страны.



В прошлом месяце Мьянма получила целую партию российских истребителей. Мали, Того и Уганда недавно также приобрели российские боевые вертолёты. Причём эти государства публично заявили о своём стремлении развивать и углублять сотрудничество с Россией в сфере обороны, говорится в статье.



На военном форуме «Армия-2023» в Москве российские производители также активно рекламировали военные беспилотники африканским заказчикам, надеясь подогреть их аппетит к доступным по цене системам, которые хорошо зарекомендовали себя на поле боя. И хотя эти африканские государства не настолько богаты, чтобы их потенциальные закупки могли иметь большую финансовую ценность для Кремля, однако это поможет России укрепить своё влияние на континенте, прогнозирует автор.



Отношения России с Ираном в оборонной сфере также должны вызывать большое беспокойство у американских и европейских чиновников. Обе эти страны, которые противостоят Вашингтону, активно развивают потенциально масштабное оборонное партнёрство. У Ирана также имеется обширный список желаемого российского оружия, включая истребители и системы ПВО, сообщается в статье.



«Отношения России с Северной Кореей могут пойти по столь же опасному пути», — предупреждает автор. Лидеры этих стран недавно встретились на Дальнем Востоке, где они обменялись оружием в качестве подарков, говорится в статье. Россия также активизировала сотрудничество с Мьянмой, причём это партнёрство уже выходит за рамки продажи самолётов и распространяется на другую технику.



Некоторые могут подумать, что новая ось, которая формируется под влиянием России, не стоит серьёзного беспокойства: «Кажется, что её члены представляют собой группу отчаявшихся и слабых стран, которые не представляют особой угрозы для Запада». Однако будущие последствия их развивающегося сотрудничества будут совсем не тривиальными, в том числе и для Киева, предупреждает автор.



Если Россия, к примеру, сможет в будущем воспользоваться большими запасами северокорейских боеприпасов, выкупить достаточное количество материалов для танков и ракет в Мьянме и построить завод по производству беспилотников с помощью Ирана, то ей будет гораздо легче продолжать вести военные действия на истощение противника, подчёркивается в статье. Это сотрудничество укрепляет не только военный потенциал России, но и её авторитет на международной арене.



При этом важно понимать, что Россия — не единственная страна, которая выиграет от развития таких связей, поясняет автор: «Более глубокое сотрудничество могло бы также привести к созданию широких оборонных экосистем, характеризующихся не только взаимной материальной поддержкой, но и взаимным обучением». Например, любая российская помощь в сфере баллистических ракет и космических програм Ирана и Северной Кореи будет для них особенно ценна и полезна, и это лишь один из аспектов.



По мнению автора, опасность также заключается в том, что это может подтолкнуть и другие страны к разработке и распространению опасных вооружений, особенно если они получат поддержку и со стороны Китая. Он уже развивает активное оборонно-промышленное партнёрство с Россией, импортируя значительные объёмы оружия, а также содействует торговле микрочипами и регулярно проводит совместные военно-морские учения с российскими военными. Пекин наверняка может предложить и более масштабное содействие в ближайшие годы, что приведёт к более «высокому уровню синергии» между остальными странами, говорится в статье.



В итоге Соединённым Штатам придётся нелегко: им понадобится принять дополнительные меры, чтобы застраховаться от новых конфликтов на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, продолжая при этом расходовать ресурсы на военную помощь Украине и на сдерживание Китая. Эти проблемы может ещё больше усугубить и растущая нестабильность в Африке, прогнозирует автор.



Чтобы справиться с этими проблемами, западным политикам придётся признать взаимосвязи между различными регионами и понять, что государства, которые они подвергают санкциям и пытаются изолировать, будут ещё активнее сотрудничать друг с другом, несмотря на взаимное недоверие и ряд разногласий, подчёркивается в статье. Западные чиновники должны также осознать, что дальнейшие санкции вряд ли существенно замедлят или остановят сотрудничество между Россией и её партнёрами, поскольку они уже привыкли действовать в ограниченных условиях.



Как полагает автор, вместо введения всё новых ограничений лучший шаг, который США могут предпринять — это укреплять собственные партнёрские отношения и альянсы, в том числе, в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Вашингтон уже начал предпринимать ряд шагов в этом направлении, развивая связи с Южной Кореей и Израилем. Но чтобы справиться с неуверенностью союзников, Вашингтону потребуется уделять им постоянное внимание, а не отдельные всплески активности, говорится в статье.



Одновременно следует поощрять дипломатию между своими ближневосточными партнерами и Ираном, а также между Южной и Северной Кореей, рекомендует автор, при этом «угрозы и гарантии должны быть двумя сторонами одной медали». Добиться успеха в выполнении всех этих задач будет нелегко, особенно когда внимание Вашингтона поглощено конфликтом на Украине. Однако начать делать это крайне важно, поскольку без таких усилий противостоящий ему альянс во главе с Россией будет только расти и укрепляться. В результате США будет всё сложнее поддерживать Украину и защищать свои интересы в других регионах мира, заключает Нотт.