Торговые связи России и Африки продолжают укрепляться, охватывая всё новые сферы, пишет La Nouvelle Tribune. Как передаёт издание, за последние месяцы товарооборот между сторонами вырос более чем на 40%. Кроме того, Африка постепенно замещает Европу в качестве туристического направления для россиян.

Африка с её богатыми природными ресурсами всё чаще обращается к России за удовлетворением своих технологических потребностей, пишет La Nouvelle Tribune. В связи с быстрой урбанизацией континента растёт спрос на российский опыт, особенно в области строительства жилья, дорог, железных дорог и других важнейших объектов инфраструктуры.

Однако российско-африканские торговые отношения укрепились не только в сфере строительства и технологий. Владимир Путин ранее отмечал, что в товарообороте между Россией и Африкой преобладают машины, оборудование, химикаты, продукты питания, а также вооружения. В 2023 году экономическое сотрудничество России и Африки достигло новых высот. За период с января по сентябрь 2023 года товарооборот вырос на 43,5% и составил $15,5 млрд.

Издание подчёркивает ведущую роль Египта как основного торгового партнёра России в Африке. За ним следуют Алжир, Марокко, Тунис и Ливия. Это пятёрка африканских стран с наиболее интенсивными торговыми связями с Россией.

Из-за растущей напряжённости в отношениях между Россией и Европой число российских туристов в Европе упало на 84% в 2022 году. Теперь Россия обращается к новым направлениям для своих граждан, прежде всего к Африке, привлекательной своим культурным и природным разнообразием. Сотрудничество, в том числе соглашения об отмене виз, налаживается с африканскими странами, такими как Египет и Кения.

Однако этот переход создаёт проблемы для африканских стран, которым необходимо адаптировать свою инфраструктуру и услуги для россиян, отмечает газета. Между тем, европейские страны, такие как Латвия и Финляндия, вынуждены менять свои туристические стратегии в связи с сокращением потока российских туристов.