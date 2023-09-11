Безудержное желание Франции обогатиться за счёт своих бывших колоний и их природных богатств привело к госпереворотам в странах Сахеля и ухудшению дипломатических отношений, пишет обозреватель интернет-издания algeriepatriotique.com («Патриотичный Алжир») Азиз Гедиа. По его словам, западная риторика о помощи в развитии бедных стран начинает выдыхаться, потому что африканские страны так и не увидели никакого результата, и теперь хотят сами решать, с кем заключать взаимовыгодные партнёрские соглашения.

Широко известную поговорку «человек сам себе роет могилу» можно применить не только к здоровью и отдельному человеку, который идёт к верной гибели из-за несоблюдения определённых правил — например, ест слишком много сладкого, начинает издалека свою статью обозреватель интернет-издания algeriepatriotique.com («Патриотичный Алжир») Азиз Гедиа. Диабет стал типичной болезнью современного мира, особенно в богатом обществе, и может нанести непоправимый урон человеческому организму. Издержками прогресса стали и другие заболевания, которые подстерегают беспечных людей.

Эту же поговорку можно применить в отношении некоторых стран, которые с давних времён занимаются в чистом виде грабежом природных ресурсов (углеводородов, золота, урана, редкоземельных элементов и т.д.) у своих бывших африканских колоний. Эти страны ведут себя, как тот самый человек с безудержной тягой к сладкому. Они не могут перестать «есть», не соблюдает никакие диетические требования и всё больше объедаются тем, что попадает им в руки. Так что, сами не зная того, они роют себе могилу.

«Разумеется, это аллегория, — подчёркивает автор статьи, — однако нужно признать, что эти страны (особенно Франция) сделали из Африки большую столовую — или скорее большую миску, из которой они не перестают вволю черпать огромными ковшами всё, чем хочется набить желудок». Проблема в том, что они совершенно не беспокоятся об экономической отсталости местного населения. Их вообще не приглашают к столу — только избранную «политическую элиту», которая довольствуются оставленными для неё крошками.

По словам Азаз Гедиа, западная риторика о помощи в развитии Африки начинает выдыхаться: спустя больше чем полувека после получения независимости от Франции африканские страны так и не увидели ни малейших социо-экономических признаков этого развития. В то же время каждое государство может похвастаться богатыми природными ресурсами, однако они приносят выгоду лишь бывшим колонистам, которым удалось свести на нет получение независимости африканскими странами благодаря новому неоколониальному концепту под называнием «Франсафрика».

В результате, набравшись смелости, жителя Сахеля взбунтовались. Они требуют ни больше ни меньше, чтобы им позволили самим вершить свою судьбу и добывать природные ископаемые с теми партнёрами — российскими или китайскими, не важно, — которые их уважают. Страны Сахеля имеют полное право пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с Францией, считает автор статьи. Они также имеют право устанавливать взаимовыгодные партнёрские отношения с другими странами на свой выбор.

Таким образом, после Мали и Буркина Фасо настало время для Нигера вырваться из оков и во всеуслышание заявить: «Достаточно, нам надоело, выведите своих военных из нашей страны!» Разумеется, реакция Франции не заставила себя ждать: на первых порах она выступила категорически против путчистов под надуманным предлогом, что те захватили власть незаконно. На самом деле, как утверждает обозреватель algeriepatriotique.com, именно Эммануэль Макрон игнорировал международное право и, по утверждению лидера «Народного республиканского союза» Франсуа Асселино, позволил себе нарушить 9 статью Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года, оставив послом в Ниамее человека, которого новые власти Нигера объявили persona non grata.