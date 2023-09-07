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Social Europe: пока Запад спит, Москва выигрывает информационную войну и укрепляет влияние в мире

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Киев и его союзники совершают ошибку, если считают, что в мире господствует их взгляд на украинский конфликт. Россия успешно отстаивает собственную точку зрения в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, находя общий язык с жителями этих регионов и пользуясь их недовольством западным колониализмом, пишет Social Europe.
Social Europe: пока Запад спит, Москва выигрывает информационную войну и укрепляет влияние в мире
AP

С начала украинского конфликта многие аналитики и политологи настаивали, что Киев выиграет информационную войну, в то время как Москва «продолжает терять поддержку». Возможно, подобное утверждение справедливо для западных стран, но было бы ошибкой считать его универсальным и верным для всего мира, пишет Social Europe.

По словам издания, огромное количество постов и статей, написанных на английском языке и опубликованных в популярных социальных сетях, скрывает реальность. А именно то, что около двух третей мирового населения проживает в государствах, которые относятся к российской спецоперации нейтрально или даже поддерживают её.
 
Иными словами, Кремль никогда не стремился донести своё видение конфликта западной общественности. Он «адаптирует свою пропаганду», ориентируясь на определённые страны Южной Америки, Африки и Ближнего Востока, рассуждает Social Europe.
 
С начала спецоперации Запад запретил ряд российских СМИ. Но это только побудило Москву «изменить и улучшить свою тактику». Теперь она распространяет свою позицию в статьях и видеороликах на арабском или испанском языке на таких платформах, как TikTok или Telegram, чтобы охватить конкретные демографические группы.  
 
В результате «прокремлёвские тезисы» приобретают большую популярность среди целевой аудитории. И подобный подход работает: хотя в 2022 году 141 член ООН осудил Россию за украинский конфликт, ни одно государство Африки, Ближнего Востока или Южной Америки не согласилось ввести против неё санкции, обращает внимание Social Europe.
 
США и их союзники подают противостояние Киева и Москвы как борьбу демократии с диктатурой. Но подобная картина встречает холодный приём на континентах, где западные государства воспринимаются в качестве колонизаторов, столетиями узурпировавших власть.  
 
Страны с пророссийской или нейтральной позицией не принимают американскую концепцию поддержки Украины во имя «свободного мира». Ведь многие из них помнят, что в XX веке именно Москва, возглавлявшая Советский Союз, поставляла оружие и оказывала политическую поддержку местным движениям за независимость, подчёркивается в статье.
 
Хотя Киев и его союзники «невероятно эффективно» распространяли собственную пропаганду, им не стоит недооценивать влияние Москвы. «Пока Запад спит, надеясь, что Россия ведёт этот конфликт в одиночку, Кремль продолжает укреплять отношения со своими союзниками», — заключает Social Europe
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