На парламентских выборах в Словакии лидирует пророссийский политик, поддерживаемый большинством населения, сообщает The New York Times. Роберт Фицо поклялся прекратить поставки оружия на Украину, осудил санкции против России, выступил против НАТО и при этом получил наибольшую поддержку населения. Запад опасается, что примеру словаков последуют и другие страны Европы.

Голосование в Словакии в этом месяце станет проверкой европейского единства в отношении Украины, сообщает The New York Times. Парламентские выборы не только определят, кто будет управлять небольшой европейской страной, но и проверят на прочность союзников Киева.

По данным опросов общественного мнения, на данный момент лидирует партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политик поклялся прекратить поставки оружия на Украину, осудил санкции против России и выступил против НАТО, несмотря на то, что его страна является членом альянса.

Как отмечает издание, «сильные позиции на выборах Фицо и ультраправых партий, враждебных киевскому правительству, скорее всего, превратят одного из самых твёрдых сторонников Украины в нейтрального стороннего наблюдателя, симпатизирующего Москве». Более того, победа Фицо положит конец изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, решительно выступающего против помощи Украине.

По словам директора одного из департаментов МВД Словакии Даниэля Мило, «в этой стране есть благодатная почва для пророссийских настроений». Благодаря широкому общественному недовольству, вызванному междоусобицей среди прозападных политиков Словакии, и «глубоким залежам истинно пророссийских настроений, восходящих к XIX веку», всё большая часть населения страны открыто встаёт на сторону Москвы, осуждая западное вмешательство в украинский конфликт и требуя прекратить поддержку Киева.

Согласно опросу общественного мнения в Восточной и Центральной Европе, только 40% словаков считают виноватой в конфликте Россию — это наименьший показатель среди всех стран Европы, пишет The New York Times. В то же время больше половины населения возлагают вину либо на Запад, либо на саму Украину.

По мнению депутата Национального совета Словакии по европейским делам Любоша Блаха, «настроение в Европе меняется». Он уверен, что совсем скоро страны, выступающие против поддержки Украины, окажутся в большинстве, а сторонников Киева в Европе практически не останется.

Именно поэтому сейчас всё внимание Запада приковано к парламентским выборам и растущим пророссийским настроениям словаков. Как отмечает The New York Times, «Словакия — небольшая страна, но если из стены вынуть хотя бы маленький кирпичик, она может рухнуть».