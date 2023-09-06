The Guardian: «возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков
Запад опасается, что Словакия может «по щелчку пальцев стать союзником России», сообщает The Guardian. Беспокойство вызвано тем, что на данный момент в опросах по предстоящим выборам уверенно лидирует бывший премьер-министр Роберт Фицо, который «осыпает Москву похвалами» и готов взять курс на сближение с Россией. Фицо резко осуждает «украинских фашистов» и выступает против решения словацкого правительства поставлять Украине всё имеющееся у страны оружие, пишет британское издание.
Между тем, по словам экспертов, Словакия имеет для Европы гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. И в случае победы на парламентских выборах партии Фицо речь может пойти о новой волне напряжённости среди союзников Киева. Как отмечает The Guardian, западные официальные лица всерьёз говорят о том, что, «если опросы общественного мнения окажутся верными, у Европейского союза и НАТО вскоре может появиться новый возмутитель спокойствия».
Согласно данным аналитического центра Globsec, отношение самих словаков к США и НАТО тоже относительно противоречивое. 50% словаков считают США «угрозой безопасности» — это один из самых высоких показателей в Европе.
Роберт Фицо находился в должности премьер-министра с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год. И сейчас партия Фицо SMER-SD возвращается с удивительным успехом, с большим отрывом опережая всех остальных кандидатов, заявляет The Guardian. Эксперты связывают такой успех с тем, что антизападная политика, проводимая Фицо, «снова в моде» среди словаков. Депутаты этой партии рассматривают конфликт на Украине как «опосредованную войну США против России». По их словам, «речь идёт о защите Россией своей культурной и национальной идентичности от этой либеральной мании Запада» и, как показывают опросы, такую точку зрения поддерживает большинство избирателей.
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