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The Guardian: «возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков

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Согласно опросам, на выборах в Словакии лидирует Роберт Фицо, известный своей любовью к России. Как пишет The Guardian, Фицо «осыпает Москву похвалами» и решительно выступает против поддержки Украины. Лидирующая позиция его партии вызывает у Запада опасения касательно того, что Словакия «может по щелчку пальцев стать союзником России».
The Guardian: «возмутители спокойствия» — Запад опасается пророссийских настроений словаков
AP

Запад опасается, что Словакия может «по щелчку пальцев стать союзником России», сообщает The Guardian. Беспокойство вызвано тем, что на данный момент в опросах по предстоящим выборам уверенно лидирует бывший премьер-министр Роберт Фицо, который «осыпает Москву похвалами» и готов взять курс на сближение с Россией. Фицо резко осуждает «украинских фашистов» и выступает против решения словацкого правительства поставлять Украине всё имеющееся у страны оружие, пишет британское издание.

Между тем, по словам экспертов, Словакия имеет для Европы гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. И в случае победы на парламентских выборах партии Фицо речь может пойти о новой волне напряжённости среди союзников Киева. Как отмечает The Guardian, западные официальные лица всерьёз говорят о том, что, «если опросы общественного мнения окажутся верными, у Европейского союза и НАТО вскоре может появиться новый возмутитель спокойствия».

Согласно данным аналитического центра Globsec, отношение самих словаков к США и НАТО тоже относительно противоречивое. 50% словаков считают США «угрозой безопасности» — это один из самых высоких показателей в Европе.

Роберт Фицо находился в должности премьер-министра с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год. И сейчас партия Фицо SMER-SD возвращается с удивительным успехом, с большим отрывом опережая всех остальных кандидатов, заявляет The Guardian. Эксперты связывают такой успех с тем, что антизападная политика, проводимая Фицо, «снова в моде» среди словаков. Депутаты этой партии рассматривают конфликт на Украине как «опосредованную войну США против России». По их словам, «речь идёт о защите Россией своей культурной и национальной идентичности от этой либеральной мании Запада» и, как показывают опросы, такую точку зрения поддерживает большинство избирателей.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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