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DELFI: за призыв помогать российской армии экс-депутат Рижской думы может получить два года тюрьмы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прокуратура Латвии запросила для бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука два года лишения свободы. Как сообщает DELFI, он поделился в своём телеграм-канале призывом жертвовать деньги для российской армии. Сам Кузьмук назвал свой процесс чисто политическим.
DELFI: за призыв помогать российской армии экс-депутат Рижской думы может получить два года тюрьмы
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Прокуратура запросила для бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука два года лишения свободы. Как сообщает DELFI, он поделился в своём телеграм-канале призывом жертвовать деньги для российской армии.
 
По мнению прокурора Каспара Згирскиса, это материально-техническая и финансовая помощь армии агрессора. За это предусматривается лишение свободы до десяти лет. Учитывая, что сам Кузьмук не составлял призыв, а всего лишь распространил, прокурор призывает наказать его меньшим, но всё же реальным сроком: двумя годами лишения свободы и одним годом пробационного надзора.
 
Адвокат обвиняемого Имма Янсоне подчеркнула, что её подзащитный вину не признаёт, а видео перепостил без каких-либо комментариев и призывов. По её мнению, Кузьмук дискриминируется на основании политических взглядов и этнической принадлежности.
 
Перед заседанием суда Кузьмук отказался комментировать наказание, которое требует прокурор, но назвал свой процесс чисто политическим.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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DELFI Латвия Европа
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