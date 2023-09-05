SZ: «чёткий сигнал бдительности» — НАТО проведёт учения в Балтийском море на случай войны с Россией

В ходе учений «Северное побережье — 2023» Военно-морские силы стран НАТО впервые будут отрабатывать оборонительные действия на случай нападения со стороны России в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung. Как заявил главнокомандующий ВМС ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак, с помощью этих учений Германия вместе со своими партнёрами по НАТО направит России «чёткий сигнал бдительности». При этом, по словам Каака, «надёжное средство сдерживания также включает в себя возможность атаковать».

«Настоящее испытание» для Военно-морских сил Германии: 8 сентября они начнут осуществлять командование крупными военно-морскими учениями НАТО из оперативного штаба в Ростоке. В них примут участие ещё 13 стран. В ходе учений под названием «Северное побережье — 2023» у берегов Латвии и Эстонии военно-морские силы в течение двух недель будут отрабатывать десантные операции, действия по защите портов, а также по обеспечению безопасности морских путей «на случай нападения со стороны России». В манёврах, которые продлятся две недели, будут задействованы 30 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих, пишет Süddeutsche Zeitung.

Таким образом, впервые в истории крупномасштабных учений, первый раз проведённых в 2007 году по инициативе Германии, в их программу включены классические задачи обороны страны и альянса. В последние годы союзники отрабатывали международные операции по кризисному регулированию, например, для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия или борьбы с пиратством. Однако конфликт на Украине вновь привлёк внимание к возможному развёртыванию сил в Балтийском море.

Вместе со своими партнёрами в регионе Балтийского моря, а также США и Канадой, Германия намерена направить России «чёткий сигнал бдительности», заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Как отмечает издание, партнёры по НАТО намерены отработать высадку войск на берег Латвии. В центре внимания — американский десантный корабль USS Mesa Verde с 800 морскими пехотинцами на борту. Отрабатывать десантные операции им предстоит вместе с военнослужащими из Батальона морской пехоты Германии. В случае нападения России войска и техника должны быть быстро переброшены морем в страны Балтии. «Надёжное средство сдерживания также включает в себя возможность атаковать», — подчеркнул Каак.

Наиболее важные маршруты снабжения НАТО в Финляндию и страны Балтии проходят по морю, поэтому обеспечение безопасности морских путей является ещё одной задачей учений. Сухопутное сообщение между Польшей и Литвой может быть легко разорвано: оно осуществляется всего лишь черезт 65-километровый узкий коридор между российским эксклавом Калининградом и союзницей России Белоруссией. Через этот так называемый Сувалкский коридор проходят одна железнодорожная линия и две скоростные автомагистрали, которые можно легко заблокировать.

Эстонский коллега Каака призвал Германию взять на себя более активную лидирующую роль в Балтийском море. В частности, он заявил: «Вы должны сделать это сейчас», — сообщил Каак.

Тем не менее, как утверждает издание, партнёры прилагают все усилия, чтобы не обострять ситуацию в Балтийском море. Район учений находится на значительном удалении от Калининграда — его выбрали в том числе и для того, чтобы не допустить обострения обстановки В Калининграде базируется большая часть Балтийского флота России: фрегаты, корветы, авианосцы и береговые ракетные комплексы.

Российские подразделения в Балтийском море ведут себя «по-морскому», подчеркнул Каак. Он не наблюдает обострения ситуации с начала конфликта. Каак сталкивается с «абсолютно нормальным поведением — ни больше ни меньше». По его словам, если корабли встречались в море, то это происходило в соответствии с правилами, которым следовали ещё во времена холодной войны, передаёт Süddeutsche Zeitung.