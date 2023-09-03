Скотт Риттер: НАТО готово пожертвовать жизнями тысяч украинских солдат в надежде сломать политическую волю России
Это было сделано с целью превратить эти силы в комбинированную наступательную ударную группу в стиле НАТО, которая будет использовать комбинированную тактику в стиле НАТО для поражения российских оборонительных позиций. Комбинированная тактика — чрезвычайно сложный способ ведения боя. Это требует совместного действия всех элементов вооружённых сил: пехоты, артиллерии, бронетехники, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, инженеров.
Необходимо не просто овладеть индивидуально этим набором навыков, но затем им придётся научиться объединяться и работать согласованно друг с другом. Для этого требуется колоссальная подготовка.
Вы не можете взять украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, а затем три недели изучают комбинированную тактику, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, которыми обладают силы НАТО, которые, как вы знаете, провели месяцы и годы в обучении этому.
Со стороны НАТО существуют искусственные ожидания, что украинцы смогут повторить на поле боя то, чему они научились в классных комнатах. Но, как генерал Залужный указал своим партнёрам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле НАТО, если у вас нет ресурсов НАТО. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация.
У них нет военно-воздушных сил, у них нет возможности очистить небо от российских истребителей, чтобы помешать российским вертолётам летать, чтобы перехватить российскую ПВО или обеспечить непосредственную воздушную поддержку наступающим украинским солдатам.
Украина изначально заявила, что атаки с бо́льшим количеством бронетехники не увенчались успехом, что вместо массовых бронетанковых атак они вводят в бой пехоту и позволяют пехоте продвигаться вперёд через минные поля к полосам препятствий и приближаться к русским, чтобы суметь оттеснить русских. И Украина сделала это с ограниченным успехом, я имею в виду, что они также потеряли очень много людей таким образом.
Но НАТО говорит, что это слишком медленно. Вы не получите тех драматических результатов, которые вам нужны, и в то время, когда они вам нужны. Вам необходимо вернуться к больши́м атакам бронетехники.
Украина вложила в эту борьбу свои последние стратегические резервы. Пока мы говорим, их уничтожают. Необходимо понять, что, когда эти резервы исчерпаются, у Украины не будет ничего, чтобы поддерживать борьбу, и любые достигнутые ими успехи будут возвращены контратакам России, которые затем отбросят Украину ещё дальше.
Это реальность украинского контрнаступления. Оно обречено на провал. Оно всегда было обречено на провал. Печально то, что НАТО допустило это. Потому что НАТО сделало это, так как они верили, что Украина сможет победить. НАТО делает это, потому что хочет причинить вред России.
Цель и задача НАТО не в том, чтобы Украина захватила Крым силой оружия, а в том, чтобы Украина нанесла России такой вред, чтобы у России закончилась политическая воля к борьбе и она добровольно ушла с территорий, включая Крым. Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдёт, но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда являются мёртвые люди. И сейчас имеется очень много мёртвых украинцев из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины.
МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Спасибо большое, Скотт, за твоё время и твой интересный анализ. Мы уже в предвкушении следующей встречи.
Ссылки по теме
-
Риттер: даже первая линия российской обороны украинцам не по зубам — а за ней их ждёт ад
-
Скотт Риттер: изначально безумная идея — Запад напрасно надеется победить Россию на Украине
-
Скотт Риттер: слабо подготовленным украинским военным поручили невыполнимую миссию
-
Скотт Риттер: военное руководство США живёт в стране фантазий и намеренно лжёт народу об успехах Киева