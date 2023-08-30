Риттер: даже первая линия российской обороны украинцам не по зубам — а за ней их ждёт ад

Слова высокопоставленного американского генерала Марка Милли о том, что ВСУ удалось преодолеть первый рубеж российской обороны, не соответствуют действительности, заявил в интервью Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Более того, если войскам Киева всё же удастся выполнить эту задачу, а выглядит это маловероятным, они попадут в гигантский котёл, где их ожидает неминуемое уничтожение, уверен эксперт.

Вы можете раскрыть этот вопрос лучше меня, но суть в следующем: нет никаких доказательств в поддержку утверждения генерала Милли о том, что украинцы приблизились к первому из российских оборонительных колец или прорвали его.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Послушайте. Оборона, которую русские выстраивают в районе Запорожья, где идут основные бои, и далее, как сказал генерал Милли, является глубокой. Я не думаю… либо генерал Милли умышленно лжёт, либо не понимает истинной сути российской обороны.

Первая линия обороны не является передним краем поля боя. Первая линия обороны — это «зубы дракона», которые упомянул генерал Милли. Это бетонные заграждения, призванные сдерживать продвижения техники, глубокие противотанковые траншеи, предназначенные для перехвата танков. Это физический барьер, перед которым расположены минные поля. Это и есть первая линия обороны.

ВСУ до неё не дошли. Они действуют в передовой оборонительной зоне, которая представляет собой «зону деформации», призванную сломить атаку украинцев до того, как они доберутся до первой линии обороны. Украинцы не прорвали эту «зону деформации».

Они взяли одно село Работино, которое представляет собой своего рода центр идущей борьбы. Но что я подразумеваю под «взяли»: украинцы заходят, захватывают село, их техника уничтожается, в дело вступает (российская. — ИноТВ) артиллерия, уничтожает их пехоту. Они оказываются выбиты в результате российской контратаки, а затем возвращаются.

Русские прикрывают этот передовой район обороны силами примерно 5 тысяч военнослужащих, которые противостоят украинским силам численностью от 20 до 30 тысяч человек. Простите, 500 солдат. Прикрывающие силы русских составляют 500 человек, и они противостоят 20—30 тысячам украинцев, применяя артиллерию, авиацию, танки, нанося ответные удары.

Это не первая линия обороны. Украинцы до неё не дошли и вряд ли дойдут. Но вот плохие новости для Милли: генерал Александр Романчук, разработавший эту оборону, является мастером российской оборонительной доктрины.

Подразумевается, что первую линия обороны прорвут. Я имею в виду: именно этого Милли не понимает. Это гигантская ловушка для украинцев. Когда они достигнут первой линии обороны, русские будут удерживать их до тех пор, пока они будут накапливаться. Затем русские отступят, позволят украинцам пройти через определённую зону, которая представляет собой котёл, где на них обрушится ад и сотрёт их с лица земли.

Но этого не происходит, потому что украинцы не могут добраться даже до первой линии обороны. Милли не понимает, что выход на первую линию и её прорыв не означает победы Украины. Это часть российской оборонительной стратегии. Но украинцы даже не настолько хороши, чтобы её нарушить.

Дата публикации 29 августа 2023 года.