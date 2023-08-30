Judging Freedom: об этом принято молчать — ВСУ каждый день убивает собственных граждан на Украине западным оружием

Американская общественность не понимает, что с помощью американского оружия ВСУ каждый день обстреливают мирное население Донбасса. Они убивают собственных граждан с 2014 года. Просто потому, что перестали считать их гражданским населением. И это происходит с молчаливого согласия Запада, натовским оружием, которое якобы передавалось для противостояния российской армии, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Давайте поговорим о войне на Украине. Сегодня я беседовал с Патриком Ланкастером, мужественным, интеллектуально честным, совершенно бесстрашным независимым американским журналистом. Он сейчас работает в Донбассе, говорит на украинском и на русском. И на самом деле он единственный западный журналист там. Я спросил его, и он рассказал мне о западном оружии, которое используется для убийства украинских гражданских лиц на Украине.

Как долго ещё смогут продержаться украинские военные, вне зависимости от того, что НАТО и администрация Байдена им отправляет?

ПАТРИК ЛАНКАСТЕР, независимый журналист: Единственное, что удерживает их на плаву, это западные поставки оружия. Именно поэтому каждый день или через день оружие, поставляемое Западом, убивает мирных жителей здесь, в Донецке, и по всему Донбассу. И это будет продолжаться, пока Запад не сможет поставлять оружие.

Мне кажется, американская общественность просто не понимает этого, Скотт. Ты об этом говори постоянно, что украинское правительство и украинские военные обстреливают своих собственных граждан на Украине и убивают их, гражданских лиц и детей. И Патрик Ланкастер видел это своими глазами, ты видел и слышал, что он только что сказал.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Два момента. Во-первых, это продолжается уже с апреля 2014 года, когда украинское правительство объявило антитеррористическую операцию в Донбассе. И все этнические русские, которые были против украинских нацистов и украинских националистов, были объявлены террористами. Так что они дали зелёный свет обстрелу гражданского населения, потому что оно было признано террористическим населением.





Во-вторых, посмотрите на Патрика Ланкастера. Посмотрите на его эмоции. Поймите, откуда пришла эта эмоция. Это мужчина, который видит в ежедневном режиме убитых детей, убитых женщин, убитых стариков. Невинных жителей, которые просто живут своей жизнью, уничтожают каждый день.

Украинская артиллерия, наши артиллерийские снаряды, они стреляют нашими кассетными боеприпасами, нашими мощными взрывчатыми веществами, которые мы передали им якобы в ответ на действия российских военных. Они намеренно наносят удары по гражданским районам, потому что они не считают их гражданским населением. Для них они — террористы.





И они так поступают каждый день, используя наше оружие, и он это видит. Сразу заметна боль в его глазах. Посмотрите на его лицо. Это глубоко эмоциональный человек с обнажённым сердцем, он имеет на это полное право. Но, возможно, найдутся люди и скажут: он немного не в себе. Да вы тоже были бы такими, если бы видели изо дня в день то, что видит Патрик Ланкастер.





Он не просто передаёт вести с войны. Солдат против солдата на поле боя. Он рассказывает о другой скрытой войне, о том, что в реальности ВСУ с 2014 года ведут войну против мирного населения Донбасса. Просто потому, что украинское правительство считает их не гражданским населением, а террористами.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.