В программу Redacted пришла независимая журналистка Ева Бартлетт, которая находится в Донбассе. Она рассказала, что сама была свидетельницей обстрелов Киевом жилых кварталов ДНР, в окрестностях которых нет никаких военных объектов. Причём она отмечает, что Киев стреляет по мирным жителям уже на протяжении восьми лет.

Я должен спросить вас, видели ли вы, как украинские силы совершали военные преступления?

ЕВА БАРТЛЕТТ, журналистка: Да, видела. Не могу сказать, что видела точный конкретный момент, когда это случалось. Но, давайте подумаем, кажется, это было три дня назад. Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». Украинцы стреляли ракетами «Град», убито пять мирных жителей. Посреди бела дня, когда на рынке будет максимально много людей.

Когда я там делала фотографии и снимала видео, я там встретила человека, который был из комитета по безопасности рынка или типа того, и он сказал, что такое происходит каждый день, и украинцы знают, что стреляют по рынку, там нет военных объектов. И я осмотрелась, и на самом деле там был большой рынок, окружённый жилыми домами, никаких военных целей. И в него были попадания не впервые.

Это военное преступление. Намеренный удар по общественному месту с множеством людей — это военное преступление, и украинцы занимаются этим уже восемь лет. И все эти люди, которые говорят про войну с Россией, игнорируют тот факт, что Украина ведёт войну против республик Донбасса уже восемь лет.

Да, точно, это игнорируют. Патрик Ланкастер также появился в кадре в тот момент, когда посреди дня начался обстрел населённого района, там нет никаких военных объектов, никакого военного оборудования. Никакого стратегического преимущества нет от этих атак, насколько я могу понять.

ЕВА БАРТЛЕТТ: На самом деле, кажется, это было 14 марта, когда по месту в трёх домах от того, где я нахожусь, в центре Донецка, Украина запустила ракету «Точка-У» с кластерным боеприпасом, и она убила 21 человека и ранила около 40. Кажется, было около полудня, я уже вроде встала. Как бы то ни было, удар по городу, по центру города в дневное время, зная, что погибнет много мирных жителей — это одно из военных преступлений, это происходит не впервые.

Знаете, когда я прибыла сюда в 2019 году, я отправилась в Горловку. Этот город к северу от Донецка подвергался сильным обстрелам, кажется, в 2014-2016 году. Очень много мирных жителей погибли, много детей. И там нет военных объектов, они просто терроризируют население.

Интересно, что когда я разговаривала с людьми, не могу сказать, что так было с каждым, но те, с кем я общалась, и гражданские, и военные ДНР, говорили: изначально нам не нужна была автономия, мы просто не хотели, чтобы было, как в Киеве, мы не хотели, чтобы нацисты из Одессы пришли к нам. Они были в курсе про нацизм на Украине, и на что они способны. И они этнические русские, они хотят иметь возможность говорить на своём языке. И они не хотели того, что делал Киев, — переписывать историю, когда нацисты прославлялись, а советская армия, которая освободила этот район от нацистов, очерняется. Они, конечно, этого не хотели, потому что, знаете, это их история, а Украина так делала. Так что они сказали: изначально бы хотели быть подальше от этого. И затем из-за этого преступления — нежелания быть, как Киев — киевский режим стал их обстреливать, и делал это на протяжении восьми лет.

Дата публикации 25 августа 2023 года.