WP: кандидаты в президенты США подняли вопрос о целесообразности помощи Украине

Хотя простых американцев в большей степени заботит повседневность и проблемы здравоохранения, экономики, иммиграции, вопрос о помощи Украине может приобрести особое значение во время грядущей предвыборной гонки в США, пишет The Washington Post. Ведь деньги, которые отправляются Киеву, могли бы пойти на решение внутренних кризисов. И об этом уже говорят кандидаты в президенты во время первых выступлений и дебатов.

В США прошли первые дебаты кандидатов в президенты, и The Washington Post пишет, что они показывают наличие в Штатах разных мнений по поводу поддержки Украины. Издание отмечает, что этот вопрос пройдёт «стресс-тест» во время предвыборной кампании к президентским выборам 2024 года.

Ведущие кандидаты от республиканцев высказывают недовольство тем, что США поддерживают Украину. Так, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что, если победит, то поставит дополнительную помощь США Киеву в зависимость от увеличения взносов европейских союзников.

Предприниматель Вивек Рамасвами назвал катастрофой то, что правительство США «защищает от вторжения чужую границу», и заявил, что финансирование Украины лучше потратить на защиту южных границ США. Кроме того, он раскритиковал бывшего вице-президента Майка Пенса и губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, которые «совершили паломничество» к «своему Папе Зеленскому», но не поехали к пострадавшим от пожаров жителям Гавайев. В ответ на это политики из команды Байдена обвинили Рамасвами в том, что он встал на сторону России и Путина и забыл про интересы США.

Бывший президент США Дональд Трамп в дебатах не участвовал, но он утверждал, что закончит конфликт на Украине за один день, если вернётся в Белый дом. Кроме того, он призвал конгресс приостановить всякую помощь Украине до тех пор, пока американские спецслужбы не раскопают до конца все данные о бизнес-контактах семьи Байден.

Бывший посол США в Польше Дэниэл Фрайд в общении с журналистами отметил, что, хотя большинство в конгрессе пока высказывается за продолжение помощи Украине, ведущие политики-республиканцы призывают власти замедлить этот поток или вовсе остановить. И это может дать союзникам Штатов повод для беспокойства, какой будет политика Вашингтона после выборов. Фрайд напоминает, как подобные настроения привели к тому, что на протяжении первых двух лет Второй мировой войны Штаты от неё намеренно дистанцировались. Похожая тенденция может наметиться и сейчас.

В августе администрация Байдена призвала конгресс предоставить более $13 млрд на помощь для обороны Украины и $8 млрд на гуманитарную помощь. Причём помощь Украине была совмещена в одном запросе с деньгами на восстановление американских регионов от стихийных бедствий и на укрепление южных границ США.

Но опросы общественного мнения показывают, что американцы уже гораздо меньше поддерживают выделение помощи Украине. В январе 2023 года только 48% респондентов высказывались за то, чтобы предоставить Украине американское оружие, тогда как в мае 2022 года таковых было 60%. Десятки республиканцев в обеих палатах парламента голосовали против новых трат на оборону Украины.

Как отмечают эксперты, хотя для американских избирателей вопрос помощи Украине не так важен, как экономика, здравоохранение, иммиграция, аборты, он может сыграть свою роль во время предвыборной компании, когда конкуренты Байдена станут говорить о том, сколько денег, отправленных в Киев, можно было бы потратить внутри страны, пишет The Washington Post.