Затягивание украинского конфликта приведёт к дополнительным потерям для ВСУ и новым экономическим издержкам для стран НАТО. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. На взгляд аналитика, Вашингтон и его союзники с самого начала совершили серьёзный просчёт, понадеявшись на то, что их техника поможет Киеву взять верх в противостоянии с Москвой.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: И Украине никогда не позволят вступить в НАТО. Никогда. Это не произойдёт. Вышло ли что-нибудь хорошее из этого конфликта? Чёрта с два! Украинцев отправляют на убой. Это нельзя назвать хорошим. Этого никогда не должно было случиться.

Соединённые Штаты и НАТО спустили сотни миллиардов долларов налогоплательщиков на поставки военной техники Украине в тщетной надежде, что это каким-то образом позволит ей победить Россию. Это с самого начала была безумная концепция. Эту технику уничтожили. Она не достигла того, чего они добивались.

Украинское правительство всё ещё существует. В этом нет ничего хорошего, дамы и господа. Это плохие люди. Они не представляют демократическое общество. Они представляют только наполненную ненавистью идеологию Степана Бандеры. Это нехорошо.

А НАТО пытается делать вид, что оно всё ещё актуально. Его участники провели саммит, на котором было сказано, что они хотят расширить военную мощь НАТО, возложив налоговое бремя на граждан Европы, которые не должны спускать свои деньги на ложные обещания милитаризма, чем НАТО и является. Это не оборонительный, а наступательный альянс, что он демонстрировал неоднократно. И он несёт ответственность за агрессию, которая происходит сегодня на Украине.

Этот конфликт не дал ничего хорошего, кроме следующего: у мира больше нет оправданий покупаться на западную пропаганду о России. Россия находится на правильной стороне истории, и мир начинает это понимать.

Вы видели, насколько хорошо на саммите БРИКС в ЮАР приняли Россию. Да, Владимир Путин не смог приехать из-за абсурдного ордера Международного уголовного суда, выданного на его арест. Сергея Лаврова встречали как героя, и к России относились как к крупному игроку на мировой арене, с ней обходились гораздо лучше, чем с Соединёнными Штатами в аналогичных ситуациях.

Так что это можно отнести к положительным моментам. Но мы не можем говорить, что этот конфликт принёс что-то хорошее, пока он не завершится. И этот конфликт закончится только на условиях, приемлемых для России. И, к сожалению, это означает, что умрёт ещё больше украинских мужчин. Десятки-сотни миллиардов долларов западных налогоплательщиков промотают на военную технику, которая будет передана украинцам и уничтожена в тщетных попытках победить русских.

Десятки миллионов украинцев будут вынуждены покинуть свои дома. Украинской инфраструктуре будет нанесён ущерб на триллионы долларов. Есть вероятность, что если этот конфликт продлится достаточно долго, то Украина навсегда уступит ещё больше территорий России. Украинское государство, если его таковым можно назвать, которое возникло в результате этого конфликта, будет тенью того, чем оно было до начала конфликта.

Но хорошая новость состоит в том, что мечты НАТО о расширении присутствия на Украине в рамках общей стратегии по разгрому и уничтожению России потерпят крах. И НАТО будет разоблачено как высокомерный империалистический агрессивный военный альянс, каким он и является. И я надеюсь, что после того, как правда о НАТО будет обнародована, оно лишится своего блеска. И через 50 лет люди будут говорить о нём, как о том, что было, а не о том, что продолжает существовать.

Дата публикации 25 августа 2023 года.