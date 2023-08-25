Американский эксперт: альянс НАТО совершил роковую ошибку — он думал, что уже победил Россию

После холодной войны и распада СССР Запад напрасно питал иллюзии, что с Россией можно, если не быть друзьями, то по крайней мере сотрудничать, особенно по вопросам борьбы с терроризмом, говорит американский военный аналитик Марк Войгер. По его словам, украинский конфликт обнажил другую реальность и ошибочность стратегии безопасности НАТО, сообщает Fronda.
«После распада СССР и поражения Москвы в холодной войне коллективный Запад совершил роковую ошибку, полагая, что крупномасштабные конфликты, похожие на две мировые войны 20 века, больше не повторятся», — заявил американский военный аналитик Марк Войгер.
По его словам, после того как разгорелся украинский конфликт, стратегия НАТО кардинально изменилась. Теперь альянс прежде всего не хочет допустить временной оккупации территорий стран-членов. Эксперт также обратил внимание на иллюзии, которые питал Запад с конца прошлого века вплоть до начала самого конфликта.
«К сожалению, после холодной войны, почти 30 лет, с начала 90-х годов, было такое ощущение, особенно в Америке, что мы уже победили, Запад победил. Советского Союза не существует. С Россией можно, если не быть друзьями, то по крайней мере сотрудничать, особенно по вопросам борьбы с терроризмом и другими глобальными угрозами. Это было очень ошибочно, очень наивно. Уже сейчас все видят, что это было плохое направление», — объяснил он.
Марк Войгер напомнил, что в США, особенно после терактов 11 сентября 2001 года, царили иллюзии, что война старого типа уже невозможна, что столкновений такого рода между странами уже не будет, а главную угрозу представляют собой негосударственные формирования: террористы, террористические организации.
«Эта доктрина на самом деле изменила готовность к большой войне. Никто не думал, что большая война, такая как Первая и Вторая мировая война, реальна на таком уровне, в таком масштабе», — добавил эксперт. Одновременно он указал на ошибочность ожиданий Запада в плане стратегии безопасности.
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