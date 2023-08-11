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WION: Москва опасается, что Польша станет главным инструментом антироссийской политики США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Напряжённость в Восточной Европе растёт: Москва опасается, что Польша станет главным инструментом антироссийской политики США, передаёт WION. Эти опасения усугубило заявление Германии о том, что она намерена продолжить развёртывание систем ПВО Patriot на территории Польши. В ответ Москва продолжает укреплять свои западные границы, особенно после официального присоединения Финляндии к НАТО.

Россия в ярости — и на этот раз не из-за Украины. Однако главная проблема всё та же: западные силы тянут руки к Москве, продолжая вооружать страны, расположенные на российском «заднем дворе». Напряжённость в Восточной Европе сейчас растёт. Москва заявляет, что Польша становится главным инструментом антироссийской политики США.

Взгляните на эту карту: вы видите, что рядом с Белоруссией, которая граничит с Россией, располагается Польша. И антироссийская политика США продолжается: Варшава объявила о намерении создать самую мощную армию на континенте. А Россия заявляет, что будет укреплять безопасность на своих западных границах, поскольку НАТО сейчас находится ближе, чем когда-либо ранее.

Финляндия официально присоединилась к этому западному оборонительному альянсу в апреле текущего года — и её вступление уже вдвое увеличило протяжённость общей сухопутной границы между Россией и НАТО. Швеция, которая идёт по тому же пути, также уже поддерживает тесные отношения с блоком.

Россия назвала этот процесс серьёзным дестабилизирующим фактором. Две скандинавские страны отказались от своей позиции нейтралитета, которой они долго придерживались, после обострения конфликта между Россией и Украиной.

А теперь новое заявление Германии, касающееся вооружения Польши, ещё больше усилило беспокойство Кремля. Германия намерена продолжить до конца года развёртывание систем ПВО Patriot на территории Польши. С января этого года на юго-востоке Польши уже находятся три немецких подразделения, оснащённых ПВО Patriot.

По данным России, размещённый в Восточной Европе воинский контингент НАТО с февраля прошлого года увеличился уже в два с половиной раза. Между тем присутствие Группы Вагнера в соседней Белоруссии держит Польшу в напряжении. На этой неделе наёмники «Вагнера» начали тренировки вблизи границы. В связи с этим Польша намерена направить к границе с Белоруссией 2000 военнослужащих, чтобы обеспечить стабильность и предотвратить незаконные проникновения.

Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
WION Индия Азия
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