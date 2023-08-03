Politico: Польша и Литва обсуждают закрытие границ с Белоруссией, опасаясь «дестабилизации НАТО»

В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа встретились для обсуждения угрозы, исходящей от ЧВК «Вагнер», сообщает Politico. Представители этих стран уверены, что вооружённая группировка может осуществлять «диверсионные действия» с целью дестабилизировать НАТО.

Как заявили политики во время обсуждения, «Россия и Белоруссия усиливают свои многочисленные провокации и интриги с целью дестабилизации границ восточного фланга НАТО». По данным Politico, западные страны считают, что присутствие «Вагнера» в Белоруссии представляет угрозу безопасности Литвы, Польши и других союзников НАТО.

«Польша и Литва сохраняют бдительность и готовы к любому возможному сценарию», — написал Науседа в своих социальных сетях. Польский премьер, в свою очередь, поблагодарил Литву за сотрудничество и пообещал, что они будут «защищать каждый клочок земли стран НАТО».

Как отмечает Politico со ссылкой на телерадиокомпанию LRT, литовский президент также заявил, что любое закрытие границы с Белоруссией — это решение, которое должно быть принято совместно Польшей, Литвой и Латвией. На данный момент решение находится на стадии обсуждения.

Издание также напомнило, что напряжённость ситуации усилилась во вторник, когда Польша перебросила войска к своей границе после того, как обвинила два белорусских вертолёта в нарушении воздушного пространства страны. Несмотря на то что Белоруссия отвергла эти обвинения, Польша уведомила НАТО и вызвала белорусских представителей для обсуждения инцидента.