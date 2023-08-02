Эксперт: благодаря украинскому конфликту НАТО возвращается к своим истокам, к жёсткой силе

В период холодной войны у НАТО было в распоряжении намного больше войск в полной боевой готовности, нежели сегодня. В итоге, после 30 «мирных лет» и веры в то, что наступил конец истории, Европа в большой степени оказалась разоружённой, уверен политолог Эндриу Михта. В беседе с Polskie Radio он добавил, что НАТО теперь придётся адаптироваться к новой ситуации, потому что Россия из конкурента превратилась в противника, которого предстоит сдерживать.

Одним из важнейших решений саммита НАТО в Вильнюсе было одобрение так называемых региональных планов в плане целей, возможностей, которыми страны-члены должны будут обладать. «Безусловно, эти планы засекречены, поэтому в СМИ мы мало что найдем об их специфике. Однако важно то, и я не побоюсь сказать об этом, что эти планы возвращают Североатлантический альянс к тому, чем он был во время холодной войны — альянс коллективной обороны и сдерживания», — заявил Polskie Radio американский политолог польского происхождения Эндриу Михта.

В интервью аналитик подчеркнул, что в период холодной войны у альянса было в распоряжении намного больше войск в полной боевой готовности. Вместе с тем, он добавил, что с момента начала украинского конфликта США увеличили вдвое своё присутствие в Европе, и в настоящее время это около 90 тыс. военнослужащих различных частей. «Европа, в свою очередь, после 30 мирных лет дивидендов и сохранения веры в то, что наступил конец истории, в большой степени оказалась разоружённой», — добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, что сегодня Россию называют противником, хотя после окончания холодной войны её, скорее, рассматривали и как конкурента или соперника. По его мнению, альянсу сейчас следует адаптироваться к новой ситуации.

«Последние 20 лет НАТО фактически было занято операциями в Ираке, Афганистане, такими как глобальная война с терроризмом. Это переформатировало силы альянса. Ранее это были более лёгкие силы, предназначенные в основном для экспедиционных операций, а производство вооружения и боеприпасов проводилось с точки зрения эффективности, по мере необходимости», — разъяснил он.

Американский политолог уверен, что украинский конфликт полностью изменил представление о потребностях альянса. Теперь надо будет понимать, где находится данное формирование, как быстро оно в состоянии увеличить свою численность и боевые возможности, «В настоящее время говорится о 300 тыс. военнослужащих в составе сил реагирования, но я думаю, что их должно быть больше», — подчеркнул Эндрю Михта. Он также напомнил о требованиях к отдельным странам, то есть инвестициях в оборону на уровне 2% ВВП. По его мнению, это должно быть минимумом, а не целью. Боле того, он упрекнул ряд стран-членов НАТО в том, что они до сих пор не дотягивают до этого уровня.

Он рассказал, что теперь высшее командование альянса SHAPE не только будет планировать, но получит статус боевого, то есть каждое государство будет обязано предоставить определенные виды сил. Аналитик не знает, будет ли это действовать на практике, однако, по его мнению, прифронтовые государства, такие как Польша, Финляндия, Румыния относятся к этому вопросу очень серьёзно. Они чувствуют угрозу, исходящую с российского направления. «Те, что дальше — несколько меньше. Тем не менее здесь следует ожидать давление со стороны США и альянса», — отметил аналитик.

Он также рассказал и о возросшем значении элемента жесткой силы в НАТО, то есть альянс не будет лишь придерживается стратегии наказания за агрессию, то есть действовать только после атаки на территорию, а будет их предотвращать. Следовательно НАТО готовит силы, которые будут решающим сдерживающим фактором и будут в состоянии нанести решительный удар в случае попытки агрессии

Более того, он уверен, что изменения в альянсе должны сопровождаться изменениями и в промышленной отрасли. Она должна стать независимой от России и Китая. «Долгие годы Европа жила как пончик в масле. Это была цена той зависимости», — резюмировал он.