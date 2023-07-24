Fakt.pl: новый сапёрный батальон защитит восточные рубежи Польши

Польша создаст боевое подразделение в Сувалкском коридоре, который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Как пишет Fakt.pl, министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал молодых людей, проживающих в данном регионе, вступать в новый сапёрный батальон, который будет специализироваться на подготовке обороны лесных и труднодоступных районов.
Россияне «так разошлись, что стали мечтать о захвате Сувалкского коридора», который гипотетически мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России, поэтому ответ Польши не заставил себя долго ждать. Как пишет Fakt.pl, на восток страны Варшава направила дополнительные части из Щецинской двенадцатой механизированной дивизии и из Любушской одиннадцатой танковой кавалерийской дивизии. Кроме того, было объявлено о создании нового боевого подразделения.
«В этом году в Августове будет создан сапёрный батальон. Он будет входить в состав 15 Гижицкой механизированной бригады, входящей в состав 16 механизированной дивизии», — заявил во время визита в Августов министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Как отмечает портал, это совершенно новое подразделение, которое будет специализироваться на подготовке обороны лесных и труднодоступных районов. Именно так на польской стороне границы выглядит Сувалкский коридор. Объявляя эту новость, министр Блащак призвал молодых людей вступать в новое подразделение.
«Я надеюсь, что молодые жители Августова и окрестностей присоединятся к польской армии, к сапёрному батальону, который будет создан в этом году», — сказал Блащак
Подразделение в Августове будет создано в рамках пакета усиления вооруженных сил Польши на 2023-2025 годы, принятого Советом министров в 2022 году, в котором говорится об укреплении уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО.
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