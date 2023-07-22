WNP: сдерживание России Польша усилит с помощью американских вертолётов

Уже в начале августа польские пилоты приступят к обучению на восьми американских вертолётах Apache, которые в последствии окажутся в распоряжении Войска Польского, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он рад, что США дали своё согласие на это, потому что Варшава намерена построить армию, способную сдержать возможное нападение со стороны России, пишет WNP.

В пятницу глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак вместе с послом США в Варшаве Марком Бжезинским посетил совместные польско-американские учения на 21-м Центральном авиационном полигоне в польской местности Надажице, сообщает WNP.

Министр обратил внимание на то, что в учениях были задействованы, в том числе, американские боевые вертолёты Apache. «Мы наблюдали за Apache неспроста — потому что мы снабдим Войско Польское 96 единицами такого типа вертолётами», — подчеркнул он.

Более того, Блащак пояснил, что ещё до реализации контракта в Войско Польское попадёт 8 таких вертолётов, которые предоставят сухопутные войска США. Уже в начале августа, первые польские пилоты начнут обучение на вертолётах Apache, а после завершения обучения эти 8 машин останутся в распоряжении польский армии.

«Я говорил об этом с министром обороны Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая. Я рад, что госсекретарь Остин дал своё согласие на это предложение. Это очень сильное подкрепление — наша цель преследует строительство такой ​​сильной армии, чтобы Польша не была подвержена нападению со стороны России, чтобы смочь отпугнуть Россию», — отметил министр. Одновременно он рассказал, что процесс расширения и модернизации польской армии осуществляется в тесном сотрудничестве с США. «Это очень важные возможности, поэтому я благодарен госсекретарю Остину за это решение», — сказал глава Минобороны Польши в мае.

Блащак оказался под большим впечатлением от мастерства американских пилотов и возможностей вертолётов Apache. «Это очень современное оружие, я гарантирую, что мы позаботимся о том, чтобы в скором времени Apache оказались в распоряжении Войска Польского», — добавил он.

О своём желании и готовности закупки 96 вертолётов AH-64 Apache, Польша заявила в прошлом году, пока однако сроки возможных поставок не известны. Конгрессу и Госдепартаменту США ещё предстоит дать своё согласие на продажу этих машин Польше.

WNP напоминает, что вертолёты Boeing AH-64E Apache это базовые ударные вертолёты, которые армия США использует с 1980-х годов.