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RMF24: Польша намерена производить и обслуживать системы HIMARS для всей Европы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польша договорилась о сотрудничестве с американской оборонной компанией Lockheed Martin. Как сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью RMF24, в связи с этим в Польше будет создан «центр HIMARS». Он будет производить и обслуживать эти ракетные системы залпового огня не только для Польши, но и для всей Европы.
RMF24: Польша намерена производить и обслуживать системы HIMARS для всей Европы
АР

«Первые пять систем залпового огня HIMARS будут поставлены в Польшу уже в мае», — подтвердил министр национальной обороны Мариуш Блащак в интервью американскому корреспонденту RMF24. Скорее всего, это произойдёт в середине месяца. 

После переговоров с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin Блащак рассказал, что этот завод готов сотрудничать с польской оборонной промышленностью и делать инвестиции в Польшу. Более того, министр добавил, что в конце этого года в Польше будет создан «центр HIMARS», который станет «узлом обслуживания и производства HIMARS не только для Польши, но и для европейских стран», ведь многие из них сегодня заинтересованы в закупке этих систем. По его словам, укрепление польской оборонной промышленности также очень выгодно самим США, ведь они смогут увеличить масштабы объёмов производства HIMARS. 
 
Глава Минобороны также заявил, что обсудил с американцами перспективу производства противотанковых комплексов Javelin на территории Польши. Блащак подчеркнул, что Javelin отлично зарекомендовали себя в ходе украинского конфликта, и хотя польская армия уже ими располагает, её потребности растут, как, впрочем, и интерес к ним других европейских стран. 
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источник
RMF24 Польша Европа
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