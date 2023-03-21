Interia: американская армия у нас задержится — в Польше создан постоянный гарнизон армии США

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал важным событием как в истории страны, так и в польско-американских отношениях создание постоянного гарнизона U.S. Army Garrison Poland. На церемонии открытия гарнизона американский посол Марк Бжезинский заверил в приверженности США Польше и НАТО и их желании остаться на польской земле «перед лицом российской агрессии», пишет Interia.

Сегодня в польском городе Познани, в штабе передового командования 5-го армейского корпуса США, состоялась церемония преобразования Региональной группы поддержки в гарнизон армии США в Польше. В церемонии участвовал вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Interia.

Портал напоминает, что в марте этого года официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер заявил о намерении разместить в Польше постоянный гарнизон американских вооружённых сил U.S. Army Garrison Poland, который окажет поддержку американским солдатам, размещённым в Польше.

«Сегодня мы наблюдаем начало постоянного присутствия американского гарнизона на польской земле. Это важное событие как в истории Польши, так и в польско-американских отношениях», — сказал во время церемонии глава Министерства национальной обороны Польши.

«Мы очень ценим то, что армия Соединённых Штатов находится в нашей стране на постоянной основе, особенно мы ценим это в ситуации, в которой оказалась Европа, когда Россия напала на Украину, когда Россия пытается возродить свою империю. Очень важно именно то, чтобы западный мир был объединён, чтобы западный мир чувствовал себя в безопасности. Он чувствует себя в безопасности, когда наши вооружённые силы сотрудничают друг с другом, и создание гарнизона армии США в Познани — это пример такого сотрудничества», — подчеркнул Мариуш Блащак.

Министр также заявил, что в этом году, кроме танков Abrams, на вооружение Польши поступит система HIMARS, Patriot уже доставлены, а в следующем году поляки получат первые F-35, заказанные в 2020 году. Ведутся переговоры и о другой военной технике. «Наша цель состоит в том, чтобы добиться оперативной совместимости с армией США», — уверил он.

«Я правда очень рад тому, что могу наблюдать создание и начало работы гарнизона американских сухопутных войск в Польше», — заявил, в свою очередь, посол США в Варшаве Марк Бжезинский. «Это свидетельство того, что мы намерены оставаться здесь, что США привержены Польше и Североатлантическому альянсу, что мы едины перед лицом российской агрессии», — добавил он.

Interia рассказывает, что гарнизон армии США будет поддерживать инфраструктуру и предоставлять услуги солдатам, размещённым в Польше. Он будет состоять из 13 военных и 140 гражданских служащих. Это будет восьмой гарнизон армии США в Европе и первый постоянный гарнизон американской армии в Польше.