«Россия у наших границ»: замминистра обороны Польши призвал готовиться к затяжному конфликту

Перед польской армией стоит большая задача достигнуть численности в 300 тыс. солдат и закупить беспрецедентное количество военной техники, заявил замглавы Министерства обороны Марчин Очепа. Такие шаги он объясняет тем, что украинский конфликт затягивается, а Россия, вступив в тесные отношения с Белоруссией, вплотную приблизилась к восточной границе Польши.

«Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту за нашей восточной границей», — заявил замминистра национальной обороны Польши Марчин Очепа. По его словам, на фронте возникла тупиковая ситуация, которая объясняется сильным сопротивлением украинской армии и существенной поддержкой со стороны Запада. Именно эти два фактора стоят на пути победы России, резервы которой очень большие.

«А это значит, что конфликт затянется. Выводы для нас следующие — нам следует инвестировать в устойчивость общества и государственных структур. Мы должны осознавать, что мы будем подвергаться агрессии при помощи инструментов ниже порога войны, таких как дезинформация или кибератаки», — объяснил он в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Замминистра также подчеркнул, что польские власти наблюдают за «прогрессирующей вассализацией Белоруссии». Он указал на явное присутствие российских командиров в воинских частях или силовых структурах. «Минск и Москва образуют сводные тактические соединения. Надо сказать об этом прямо: Россия значительно к нам приблизилась», — констатировал он.

В интервью Очепа обратил внимание на то, что польская армия должна достигнуть отметки в 300 тыс. солдат. Именно по этой причине будут созданы две новые дивизии, которые укрепят сдерживающий потенциал Польши именно на белорусском направлении. «Этим объясняется и закупка беспрецедентного количества танков и артиллерии, в том числе ракетной — это ответ на угрозу со стороны Брестских ворот. Принятие Швеции и Финляндии в НАТО — для нас очень хорошая новость, потому что это, в свою очередь, увеличит границу альянса с Россией на севере на 1300 километров. Они отвлекут на себя силы Кремля на финском направлении», — разъяснил он.

Более того, Очепа уверен, что добиться увеличения польской армии до 300 тыс. солдат можно будет и без возвращения к всеобщей воинской повинности. «Мы восстановили базовую военную службу, но на добровольной основе… Согласно нашим подсчётам, к ней прибегнут 25 тысяч человек. Идея оказалась попаданием в точку. В прошлом году на службу обратилось даже больше людей, чем мы закладывали в планы», — подчеркнул он.

Правящий лагерь и оппозиция по-разному оценивают вопросы безопасности и вооружения страны. Замминистра прокомментировал этот раскол следующим образом: «Я считаю, что возникает новое разделение: на ответственных политиков, которые хотят суверенную Польшу с плотными границами, чья армия увеличивается, и на тех, кто машет на это рукой, потому что им не хватает воображения. И здесь у многих оппозиционных политиков есть шанс быть записанными положительным образом на страницах истории. Мяч на их стороне, но и им придётся выйти из логики полного отрицания».