Polskie Radio: в польском правительстве призвали «клеймить» всех, кто против разрыва отношений с Россией

Каждый общественный институт в Польше, включая органы местного самоуправления, должен проводить ясную, чёткую политику прекращения любых отношений с Россией. Любого нарушителя этого консенсуса надо «клеймить», считает пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. Таким образом он прокомментировал акцию, проводимую в Гданьске, Russian Friendly, которая была направлена на доброжелательное отношение прежде всего к гостям из Калининграда, пишет Polskie Radio.

Депутат от польской партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский принял меры по вмешательству в акцию, которая проводилась под патронажем главы Поморского воеводства Мечислава Струка из партии «Гражданская платформа» #PomorskieRussianFriendly. Плажиньский обвиняет политика в пророссийском курсе. По его мнению, даже после начала украинского конфликта его аппарат выступал за продолжение этой дружелюбной акции, сообщает Polskie Radio.



Радиостанция напоминает, что после присоединения Крыма в 2014 году и боевых действий в Донбассе Поморская региональная туристическая организация отказалась от рекламной акции #PomorskieRussianFriendly, адресованной, прежде всего, туристам из Калининградской области. Однако уже на следующий день глава воеводства Мечислав Струк возобновил эту кампанию. «Я по-прежнему объявляю всем и всюду, что мы приглашаем россиян из Калининградской области в Гданьск и проводим рекламную акцию Russian Friendly, потому что мы хотим быть по-настоящему дружелюбными по отношению к нашим гостям», — объяснял он в 2014 году.

По его словам, негативная оценка внешней политики России не может повлиять на построение добрососедских отношений. «Не могу поверить, что такое кровавое нападение можно назвать внешней политикой», — прокомментировал его слова Кацпер Плажинский. В качестве ответа на вопросы, адресованные экс-главе воеводства о его пророссийской деятельности, депутату, возможно, предъявят судебный иск, отмечает издание.



Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер отметил, в свою очередь, что не особо хорошо знаком с делом, чтобы его детально комментировать. «Всё, что я могу сказать, так это то, что каждый общественный институт в Польше, включая органы местного самоуправления... должен проводить ясную, чёткую политику прекращения любых отношений с Россией и российским аппаратом, потому что этот аппарат также оказывает действие через различного рода учреждения, компании и ассоциации», — пояснил чиновник. «Эта декларация должна быть понятной, жёсткой и обязательной, поэтому любое нарушение такого рода политического консенсуса... необходимо клеймить», — резюмировал он.