Джо Байден пытается убедить международную общественность в том, что украинский конфликт — это часть мирового столкновения «демократии» и «авторитаризма», однако американская демократия давно перестала быть образцовой для мира, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он подчёркивает, что однополярному миру в лице США пришёл конец, и об этом наглядно говорят результаты недавнего опроса Европейского совета по международным отношениям.

В известной речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Владимир Путин призвал к переходу от однополярного миропорядка, в основе которого лежит преобладание Вашингтона, к многополярному миру, в котором Россия и другие «коррумпированные диктатуры» получат своё законное место, пишет в Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

В статье он обращает внимание на то, что хотя первый год украинского конфликта заканчивается для Москвы не так уж успешно, тем не менее мир, который наступит после него будет именно многополярным. Такие результаты показал мировой опрос Европейского совета по международным отношениям, к которому предоставили изданию Rzeczpospolita эксклюзивный доступ.

«Конечно, Москве не только не удалось расколоть Запад, но и сейчас имеет место сближение взглядов в плане войны по обе стороны Атлантики», — пишет польский журналист. В качестве примера он приводит следующие данные: 38% жителей ЕС, 44% — Великобритании и 34% — США считают, что этот конфликт может закончиться исключительно вместе с полной победой Украины и возвращением всех ранее утраченных ею территорий. Лишь 30%, 22% и 21% соответственно полагают, что мир должен быть восстановлен немедленно, даже если придётся заплатить цену в виде утраты украинцами части страны.

«Однако Западу не удалось убедить остальной мир в этой перспективе», — подчёркивает Белецкий. 54% индусов, 48% турок и 42% китайцев не сомневаются в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия, закрепив за Россией все её территориальные завоевания. «В случае некоторых стран поддержка такого решения даже больше, чем в самой России — 44 процента», — добавляет он.

Более того, все эти страны во главе с Россией уверены, что это цена не столько перемирия, сколько пресечения попытки мирового преобладания Западом. Польский журналист также рассказывает, что 71% жителей США, 77% — Великобритании и 65% — ЕС называют Россию в качестве «противника» или «соперника». В свою очередь, 80% индусов, 69% турок и 79% китайцев видят в лице России «союзника».

По словам журналиста, президент США Джо Байден пытается убедить международную общественность в том, что украинский конфликт — это часть мирового столкновения «демократии» и «авторитаризма». Он хочет предстать в роли лидера «свободного мира», однако эти тезисы не очень убедительны для «глобального Юга», который вовсе не считает США самой совершенной демократией в мире. Он скорее отдаёт предпочтение собственным демократиям. «Следовательно, речи об общечеловеческих ценностях, к которым каждая страна пытается максимально приблизиться, просто-напросто нет. Каждый играет в собственную игру», — добавляет он.

Более того, 65% турок считает, что США защищают Украину не во имя сохранения «свободы» в мире, а для «защиты западного господства» и «обеспечения собственной безопасности». Но даже на Западе, в том числе в ЕС, заявления Байдена вызывают некоторый скептицизм и сомнения в том, насколько сильно следует поддерживать Киев.

Занятным фактом Белецкий считает и то, что несмотря на значительные потери Москвы 75% китайцев и турок уверены, что после года конфликта Россия стала «сильнее» или «по крайней мере так же сильна», какой она была в начале 2022 года. «Как только боевые действия завершатся, какое же международное соглашение последует? Это не будет возвращение к господству США, известное нам вместе с окончанием холодной войны», — объясняет автор.

По его оценкам, на Западе преобладает мнение, что возникнет новая биполярная система в лице Вашингтона и Пекина. Однако такую перспективу вовсе не разделяют Китай, Индия, Турция и сама Россия. «Здесь больше всего голосов собирает видение многополярного мира, в котором Запад по-прежнему будет самым сильным, но не настолько сильным, чтобы иметь возможность навязывать свою волю другим», — резюмирует он в издании Rzeczpospolita.