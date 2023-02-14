Gazeta Polska: важная глава декоммунизации — польский МИД избавился от всех выпускников российского МГИМО

Наконец-то МИД Польши смог уволить всех польских выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), заявил глава ведомства Збигнев Рау. В интервью изданию Gazeta Polska Codziennie он объяснил, что для достижения этой цели пришлось создать новый закон, и в результате в рамках процесса декоммунизации и в эпоху открытого противостояния Россия — НАТО освободиться от «потенциальных, сознательных и безсознательных московских шпионов».

«Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — это была инвестиция в работу российского империализма. Это элемент советской «мягкой силы». Выпускники должны были служить национальным интересам этой империи», — говорит Gazeta Polska Codziennie министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

На вопрос издания, есть ли ещё в польском МИД дипломаты — выпускники МГИМО, он отрезает: «Уже нет». По словам министра, фактически нет никого уже два месяца. Он объясняет, что

Польше удалось закрыть очень важную главу, которая вписывается в широко понимаемый процесс декоммунизации. Всё началось с законов о люстрации… Первый, который касался министерства, был в 1998 году, затем в 2006 году. Уже потом в 2018 году у нас были внесены поправки в Закон о дипломатической службе и Закон о раскрытии информации о документах органов безопасности. «Затем ведомство попрощалось ещё с очередной группой сотрудников — 59 человек», — добавил он.

Он согласен с тем, что никто не давал стипендии в МГИМО от чистого сердца, ведь именно через выпускников МГИМО советское, а затем и российское государство стремилось продвигать свои интересы. «Конечно. Заблаговременно было известно, где эти люди будут работать. Что меня удивляло, так это то, что хотя люстрационные усилия появились и раньше, но об этих проблемах полностью забыли», — отметил он.

Збигнев Рау вспоминает, что когда был создан Институт национальной памяти, то МИД Польши оказался на стороне этого процесса, в результате документы по-прежнему оставались в министерстве. Дело дошло до того, что в Институте национальной памяти были документы Службы безопасности, но не было российских документов. Передачу документов удалось осуществить лишь в январе 2021-го.

По его словам, процесс декоммунизации должен был быть осуществлён именно в министерстве, ведь МИД Польши был неотъемлемой частью коммунистического аппарата власти, включая аппарат принуждения. МИД Польши надо было пройти несколько иной процесс декоммунизации. «Было упущено главное. Аппарат принуждения не существовал ни в каком геополитическом вакууме. Аппарат принуждения был частью советской системы», — констатировал глава польской дипломатии. «Появилась необходимость того, чтобы дипломатическая служба стала независимой», — подчеркнул он.

Замечание издания о том, что ещё всего несколько месяцев назад у Варшавского университета был подписан договор с МГИМО, он прокомментировал следующим образом: «МГИМО не был проблемой одного ведомства. В этом плане проблема весьма специфична. Когда я пришёл в министерство, то попросил списки, и, как я уже говорил, была группа таких людей… На разных должностях и не только из центра. Мы начали думать, что делать, чтобы быть уверенными в лояльности наших сотрудников и подчинить польскую дипломатическую службу государственному интересу. Польша — правовое государство, поэтому отстранить кого-то от выполнения должностных обязанностей было невозможно лишь потому, что мы расходимся в оценке задач поставленных вузом».

Следовательно, Варшава пошла другим путём и изменила законодательство. Дважды были внесены изменения в Закон о дипломатической службе, но этот вопрос был окончательно урегулирован лишь 28 апреля 2022 года. Сейчас именно глава дипломатической службы даёт разрешение на дальнейшее трудоустройство лица, получившего образование, например, в иностранном военном вузе, кроме союзнических стран. Заключение об отсутствии противопоказаний к работе, в свою очередь, выдаёт Служба внутренней безопасности.

«Когда мы начали эту процедуру, В МИД работало всего 38 выпускников МГИМО. Часть из них уже достигла пенсионного возраста, а другие просто-напросто уволились. Из 38 человек отрицательную оценку получили 37, то есть остался один. Большинство из них работали в Польше, а шестеро в зарубежных представительствах… четверо подали иски против нас в суд…» — рассказал министр.

Одновременно он подчеркнул, что из новых правил не следует, что существует какая-либо связь между окончанием МГИМО и службой советскому или российскому государству в качестве шпиона либо агента. Тем не менее, по словам Збигнева Рау, окончание университета может повлечь за собой создание профессиональных, социальных или даже семейных связей.

«Следовательно, можно предположить, что такое лицо может быть намеренно и сознательно или совершенно несознательно использовано иностранной разведкой. Это предположение становится ещё сильнее в условиях, когда НАТО определяет Россию не как партнёра, а как существенную угрозу. Мы имеем дело с гибридной войной, которая длится уже многие годы», — резюмировал глава МИД Польши.