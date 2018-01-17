RMF FM: польский МИД избавят от высококлассных дипломатов — потому что они из МГИМО

23:59
Вышинский назвал свой арест пиар-акцией украинских властей к выборам
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в интервью интернет-изданию «СТРАНА.ua», что его арест — это пиар-акция властей Украины в преддверии выборов в стране.
23:54
Гол Зинченко на 93-й минуте принёс сборной Украины победу над Чехией в Лиге наций
Сборная Украины в гостях обыграла национальную команду Чехии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.
23:52
В сентябре в Подмосковье пройдут 252 ярмарки
В сентябре в Московской области пройдут 252 ярмарки, сообщает телеканал «360».
23:52
Норвегия одержала победу над Кипром в Лиге наций
Сборная Норвегии по футболу переиграла команду Кипра в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
23:49
В Ростовской области отстранили от должности обвиняемого в отравлении сотрудников авиазавода таллием
В Ростовской области временно отстранён от должности инженер авиазавода, обвиняемый в отравлении таллием сотрудников предприятия, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
23:45
СМИ: Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в августе
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России показали рост на 11% в августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз Ассоциации европейского бизнеса.
23:42
В Татарстане начали проверку в школе из-за отравления учеников
Роспотребнадзор начал проверку в школе в Актанышском районе Татарстана из-за массового отравления учеников, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональную прокуратуру.
23:42
Словения на своём поле уступила Болгарии в первом туре Лиги наций
Сборная Словении проиграла национальной команде Болгарии в матче первого тура третьей группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
23:42
Под Харьковом потерпел крушение спасательный вертолёт
В Харьковской области Украины потерпел крушение вертолёт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает УНН.
23:39
Уэльс крупно обыграл Ирландию в Лиге наций
Сборная Уэльса разгромила национальную команду Ирландии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.
23:37
Сборная Германии сыграла вничью с Францией в Лиге наций
Сборные Германии и Франции не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона А.
23:29
Умер народный артист России Николай Черныш
Народный артист России, актёр, профессор кафедры актёрского искусства Николай Черныш умер на 81-м году жизни в Белгороде.
23:26
Наставник сборной Турции Луческу: Черчесов — очень умный тренер
Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу отметил высокий уровень организации национальной команды России, с которой его подопечным предстоит сыграть 7 сентября.
23:21
СМИ: Полиция задержала подозреваемого в нападении на кандидата в президенты Бразилии
Подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару задержан, полиция проводит расследование по факту инцидента. Об этом информирует Estadao.
23:06
Небензя призвал США огласить список целей ударов по Сирии
Российская сторона призвала Соединённые Штаты огласить список целей, по которым Пентагон намерен нанести удары в Сирии.
23:04
Лебедев заявил, что готов провести поединок с Усиком в любом месте, включая Украину
Российский боксёр Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок против абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе украинца Александра Усика в любом месте.
22:51
Итальянские студенты почтили память погибшего главы ДНР Захарченко
Студенты из Италии в Турине почтили память погибшего главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел ДНР.
22:43
Лидеры сборной Дании по футболу временно приостановили конфликт с федерацией и сыграют против Уэльса
Датский футбольный союз достиг временной договорённости с ведущими игроками страны, которые согласились выйти на поле в матче Лиги наций против Уэльса.
22:36
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия
В бразильском городе Жуиз-ди-Фору в ходе предвыборного мероприятия был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Об этом информирует AFP со ссылкой на сына политика.
22:27
Чемпион НБА Диао объявил о завершении карьеры
Французский баскетболист Борис Диао, известный по выступлениям за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрз», принял решение уйти из спорта.
22:20
Умер американский актёр Бёрт Рейнольдс
Американский актёр, лауреат двух премий «Золотой глобус» и премии «Эмми» Бёрт Рейнольдс умер в возрасте 82 лет во Флориде.
22:09
Бомбардировщики Ту-160 выполнили задачи по плану учений ВМФ и ВКС в Средиземном море
Два бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану масштабных учений войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море, маршрут полёта проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.
22:07
«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи две шайбы
Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:59
В Удмуртии обезвредили авиационную бомбу
В Удмуртии обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
21:59
За лето в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса
За лето 2018 года в Кировской области сгорело более 12 гектаров леса, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального правительства.
21:54
В Петербурге проводят проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте
В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте в Московском парке Победы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГСУ СК России по городу.
21:53
США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за проведение кибератак
США ввели санкции против гражданина и компании из КНДР за кибератаки, сообщает Министерство финансов страны.
21:49
У трёхкратной чемпионки Европы по баскетболу в составе сборной России Степановой родилась дочь
Бывшая центровая сборной России по баскетболу Мария Степанова в третий раз стала матерью.
21:40
Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского
Общественная палата России намерена обратиться в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению украинского суда, который продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
21:38
В Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия»
В четверг, 6 сентября, на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге открылся книжный фестиваль «Ревизия», сообщают «Невские новости».
21:38
Фотовыставка сына Бродского откроется в Петербурге 7 сентября
Фотовыставка «Вне времени» откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 сентября, сообщает kp.ru. На ней представлены работы сына поэта Иосифа Бродского — Андрея Басманова.
21:37
В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей
В Оренбургской области организовали проверку из-за отравления двух годовалых детей медицинским препаратом, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
21:37
Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в Петербурге
Октябрьский районный суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве мужчины в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городских судов.
21:29
Пушилин рассказал о ходе расследования убийства Захарченко
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин рассказал в беседе с RT о ходе расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.
21:26
Футболист «Спартака» Жиго приступил к курсу реабилитации
Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго начал курс реабилитации после операции по пластике передней крестообразной связки колена.
21:25
Источник сообщил о пяти погибших при аварии в Липецкой области
Пять человек стали жертвами ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
21:12
Тарасова считает, что мировой рекорд Трусовой на юниорском Гран-при является только разминкой
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о мировом рекорде Александры Трусовой, который она установила в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе.
21:11
Малый противолодочный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне
Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Крыминформ».
21:07
СНБО Украины одобрил предложение Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента страны Петра Порошенко не продлевать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
21:00
Женская сборная России по водному поло одержала победу над Китаем на групповом этапе Кубка мира
Женская сборная России по водному поло одолела национальную команду Китая в матче группового этапа Кубка мира в Сургуте.
20:58
«Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании
Театр «Школа современной пьесы» откроет новый сезон в своём историческом здании на Трубной площади в Москве, сообщают «Аргументы неделi».
20:57
В Красноярском крае начали проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детсада
В Красноярском крае начали доследственную проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детского сада, передаёт телеканал «360».
20:56
Более 80 музеев в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября
Более 80 музеев и выставочных залов в Москве будут бесплатными для посещения 8 и 9 сентября — в дни празднования 871-летия столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
20:55
Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане 7 сентября в Красноярском крае
Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане в пятницу, 7 сентября, в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
20:52
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,8
У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,8. Об этом информирует Fox News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
20:44
Стала известна дата презентации Маркизио в «Зените»
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал дату презентации новобранца команды итальянца Клаудио Маркизио.
20:39
Макрон планирует закрыть во Франции все теплоэлектростанции
Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал закрытие в стране всех теплоэлектростанций. Таким образом, Франция станет первым государством, избавившимся от станций этого типа, подчеркнул президент.
20:25
Число погибших при стрельбе в здании банка в Цинциннати увеличилось до четырёх
В результате стрельбы в здании банка в американском Цинциннати погибли четыре человека, в том числе нападавший, сообщает NBC.
20:23
ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:13
СМИ: Габулов расторгнет контракт с «Брюгге»
Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» расстанется с голкипером сборной России по футболу Владимиром Габуловым.