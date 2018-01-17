RMF FM: польский МИД избавят от высококлассных дипломатов — потому что они из МГИМО

Выпускники Московского государственного института международных отношений будут уволены из МИД Польши, сообщает RMF FM со ссылкой на собственные источники. Радиостанция подчёркивает, что радикальные кадровые изменения будет проводить новый министр иностранных дел Яцек Чапутович, который, в отличие от своего предшественника Витольда Ващиковкого, не боится снижения уровня подготовки дипломатов.

По неофициальной информации, одной из главных причин отставки Витольда Ващиковкого было его нежелание прибегнуть к радикальным кадровым переменам в Министерстве иностранных дел Польши, выяснил репортёр RMF FM Гжегож Кволек. Бывший глава внешнеполитического ведомства страны выступал против увольнений в МИДе и принятия на службу новых людей без дипломатического опыта, рассказывает радиостанция.

Совершенно иную кадровую политику будет проводить новый министр иностранных дел. По данным информаторов репортёра, новый глава МИДа Яцек Чапутович попрощается со старыми работниками — в основном выпускниками МГИМО — и примет новые кадры. Даже несмотря на более низкий уровень их подготовки, рассказывает RMF FM.

Радиостанция подчёркивает, что нынешний глава МИД, будучи ещё заместителем министра, добился снижения квалификационных требований для новых сотрудников, поступающих на дипломатическую службу.