Дональд Туск: я не в настроении праздновать переизбрание Путина Председатель Европейского совета Дональд Туск, в прошлом премьер-министр Польши, объяснил журналистам, почему он всё-таки решил не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, сообщает TVN24. Политик аргументировал своё решение тем, что он «не в настроении» отмечать переизбрание главы России из-за покушения на Сергея Скрипаля. 22 марта 2018 TVN24

TVN24: победе Путина радуются только в России Несмотря на то что мировые лидеры не спешат с поздравлениями Владимиру Путину, россияне продолжают праздновать победу своего любимого президента, передаёт TVN24. Они уверены, что в «осаждённой крепости не меняют вождя», хотя не факт, что и миру легче было бы говорить с преемником Владимира Путина, ведь в Кремле полно «антизападных ястребов». 20 марта 2018 TVN24

Дуда: Россия готова прибегнуть к военной силе, лишь бы достичь своих целей Президент Польши Анджей Дуда заявил, что дальнейшая модернизация польской армии непосредственно связана с непредсказуемостью российской политики. Он обеспокоен тем, что Россия не прочь прибегнуть к военной силе, чтобы достичь своих целей, и при этом она осознанно нарушает международное право. Согласно словам президента страны, это создаёт серьёзную угрозу для Польши и её соседей, передаёт TVN24. 16 марта 2018 TVN24

TVN24: Россия укрепляет юнармию, ведь враг поджидает её на каждом углу В России растёт число патриотических организаций для детей и подростков, где с самых юных лет учат патриотизму и различным навыкам, которые в будущем могут пригодиться в армии, рассказывает в своём репортаже польский журналист Анджей Зауха. Подобная тенденция наметилась из-за того, что многие россияне, включая знаменитостей вроде режиссёра Никиты Михалкова, считают свою страну «осаждённой крепостью». 24 февраля 2018 TVN24

TVN24: любовь россиян к алкоголю не победить «пугающими этикетками» Активисты проекта «Трезвая Россия» предлагают ввести антиалкогольные этикетки наподобие сигаретных, сообщает TVN24. Борьба за их введение будет сложной и долгой, поскольку придётся столкнуться с алкогольным лобби и чиновниками. К тому же россияне с пренебрежением относятся к своему здоровью, так что пугающие надписи на бутылках их вряд ли остановят, уверен корреспондент. 21 февраля 2018 TVN24

TVN24: активность российской разведки превращает Таллин в новую шпионскую столицу Несмотря на очередной шпионский скандал с «разоблачением» российского агента в Эстонии, разведке этой страны, пожалуй, нет равных в мире, уверен бывший сотрудник польской разведки и писатель Винсент В. Северский. В беседе с телеканалом TVN24 он уверяет, что у Таллина ввиду его географического положения есть все шансы стать шпионской столицей, какой когда-то были Вена, Бейрут и Западный Берлин. 13 февраля 2018 TVN24

Польский экс-дипломат осадил министра: в диалоге с Москвой надо не просить, а требовать Экс-посла Польши в Израиле очень разочаровало то, как новый глава польского МИД Яцек Чапутович просил российскую сторону вернуть обломки разбившегося под Смоленском в 2010 году самолёта, сообщает TVN24. Дипломат уверен, что не стоило затрагивать эту тему с российским послом, который мало что может. Вместо этого надо было направить Сергею Лаврову адресную ноту с требованием вернуть обломки. 9 февраля 2018 TVN24

TVN24: на «антибандеровский» закон украинцы ответили пикетами у польских консульств Националисты из партии «Свобода» и других группировок устроили пикеты у польских дипломатических учреждений на Украине, протестуя против поправок к закону об Институте национальной памяти, сообщает TVN24. Они выкрикивали: «Бандера придёт — порядок наведёт» и «ОУН-УПА, помним, уважаем, следуем». 6 февраля 2018 TVN24

TVN24: «телефонный справочник Путина» стал подарком Кремлю от Америки «Кремлёвский список», составленный Минфином США, — это практически подарок Путину, потому что во время предвыборной кампании он будет использован для разжигания антиоппозиционной истерии, сообщает TVN24. Кроме того, о санкциях против фигурантов пока нет и речи, хотя, безусловно, этот список усложнит ведение бизнеса попавшим в него бизнесменам. 31 января 2018 TVN24

Польские военные верят в российскую угрозу, но не в сценарий: и вдруг бах — за окном русские танки Мы живём в эпоху новой холодной войны, развязанной Россией, уверены польские военные, принявшие участие в программе телеканала TVN24, которая была посвящена российской угрозе. И, по их словам, эту схватку Россия пока выигрывает. Военные исключили возможности прямого конфликта Россия — НАТО. Однако, по их словам, вполне реален сценарий, когда Москва попытается под тем или иным предлогом отколоть одну из Прибалтийских стран от НАТО, как это произошло на Украине с Крымом, и тем самым скомпрометировать альянс. 26 января 2018 TVN24