«Эмбарго не отменим»: министр сельского хозяйства Польши потребовал контроля над украинским экспортом

Открытие европейского рынка для украинского зерна нанесло сильный удар по Польше, которая в итоге была вынуждена ввести на него эмбарго, сообщает TVN24. В настоящий момент Варшава не собирается его отменять и пытается решить вопрос путём прямых переговоров как с Киевом, так и с ЕС, сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

«Эмбарго на украинское зерно не будет снято до тех пор, пока Польша не договорится о двусторонних правилах потока товаров с Украиной», — заявил во вторник в Брюсселе министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

По его словам, Польша стремится повторить модель, которую практикуют Украина с Румынией. Она заключается в том, что Киев выдаёт лицензии на экспорт определённых товаров, а Бухарест контролирует его, следовательно, ведётся учет этого потока, и его масштабы тоже известны, сообщает TVN24.

Одновременно польский министр признал, что переговоры с Украиной идут непросто. «Мы знаем, что далеко не все средства, поступающие от торговли, связанной с полной либерализацией, поступают в бюджет или в руки украинских фермеров. Главным образом они попадают олигархам, владеющим большими земельными участками. Нам знакомо качество этой земли, поэтому производство там развивается очень сильно», — объяснил министр.

Одновременно, по его оценкам, ЕС уже начал понимать, что, в случае если он не введёт определённые правила, недовольство среди фермеров будет лишь распространяться на всю Европу, на все страны ЕС.

TVN24 напоминает, что, проводя переговоры с Киевом, Польша одновременно предлагает внести существенные изменения в механизм временной либерализации торговли с Украиной. Европейская комиссия должна была объявить о новом предложении по этим правилам на прошлой неделе, но скорее всего это произойдёт только на следующей неделе. По словам Секерского, новые положения регулирования будут играть на руку польским фермерам. В таком случае, если негативные последствия либерализации будут замечены в определённом регионе или если они будут затрагивать интересы по крайней мере одной страны, то можно будет отреагировать соответствующим образом. Следовательно, появится возможность действовать ситуативно и более целенаправленно.

Телеканал обращает внимание и на то, что польская сторона также требует, чтобы любые решения принимались непосредственно между страной, пострадавшей от сбоя, произошедшего на рынке, и Еврокомиссией — чтобы не вмешивать все страны — члены ЕС в процесс принятия решения. Таким образом можно было бы добиться сокращения процедур, и не надо было бы всё время согласовывать противоречивые интересы отдельных стран. «Нам известно, что Испания, Италия и Португалия нуждаются в украинском зерне. Одновременно мы отдаём себе отчёт в том, что импорт зерна с Украины приводит к тому, что оно поступает на те рынки, на которые именно Польша поставляла своё зерно. С этим фактом надо каким-то образом смириться», — резюмировал министр.