«Сомнений нет»: 80% поляков уверены, что отношения с Украиной ухудшились

Спор по поводу импорта украинского зерна и протест перевозчиков на границе негативно сказались на состоянии польско-украинских отношений. Именно такую оценку происходящему дали поляки в ходе опроса United Surveys. Примечательно, что практически одинаковое мнение разделяют представители разных политических взглядов, пишет Rzeczpospolita.

Более 80% поляков, которые приняли участие в опоросе United Surveys, проведённого для Wirtualna Polska, считают, что отношения между Польшей и Украиной ухудшились. В этом уверены избиратели всех политических взглядов, сообщает Rzeczpospolita.

Им был задан вопрос: изменились ли отношения между Польшей и Украиной в результате двух споров — импорта зерна и протеста перевозчиков на границе. Респонденты согласны: 83% из них считают, что отношения ухудшились, причём большинство из них — 42,7% — уверены, что ухудшение «значительное». 12,9% респондентов полагают, что отношения не изменились, а 1,5% считают, что они и вовсе улучшились. 1,2% полагает, что они улучшились «значительно», а 2,6% респондентов не высказали своего мнения.

Среди тех, кто в ходе последних выборов голосовали за партию «Право и справедливость» (ПИС), 24% считает, что отношения Варшавы и Киева «значительно» ухудшились. «Скорее всего, они стали хуже» — так ответили 55% опрошенных избирателей ПИС.18% из этой группы сочли, что отношения такие же, как и раньше, а у 3% не было собственного мнения. Улучшения в отношениях никто не заметил.

В свою очередь, более половины избирателей «Гражданской коалиции» — 54% — считают, что отношения с Украиной «значительно» ухудшились, а 37% — что они «скорее стали хуже». 5% не в состоянии увидеть разницу, 1% полагает, что отношения «скорее» улучшились, а у 3% нет мнения по этому вопросу.

Избиратели левых взглядов также согласны с тенденцией в польско-украинских отношениях, хотя и менее категорично. 65% считают, что отношения стали «определённо» хуже, а 30% думают, что «скорее» хуже. 5% полагают, что они «скорее» улучшились. В целом 91% считает, что они «скорее» хуже, а 8% процентов — что «значительно». 1% процент полагает, что они не изменились.