Эксперт WNP: Запад устал помогать Украине, и эта тенденция будет только углубляться

Во многих европейских странах уже нет такого энтузиазма по поводу оказания поддержки Украине; более того, сами США, которые ранее задавали тон ЕС, начали стремиться в сторону международного изоляционизма и концентрировать всё своё внимание на предстоящих президентских выборах, говорит польский аналитик Адам Эберхардт. В беседе с WNP он указывает на две главные внутренние проблемы Украины — демографический кризис и коррупцию — и предлагает уже начать принимать во внимание поражение Киева в конфликте.

В заявлениях украинских властей преобладает разочарование в плане западной солидарности и даже недовольство в отношении скудной военной поддержки, рассказывает директор Warsaw Enterprise Institute Адам Эберхардт. В интервью WNP он обращает внимание на то, что из-за того, что Зеленский пытается оказывать постоянное давление на страны Запада, его часто обвиняют в неблагодарности.

Эксперт указывает, что с начала конфликта США предоставили помощь Киеву на сумму около $75 млрд, аналогичная сумма поступила от ЕС — с той лишь разницей, что американцы передают технику, а европейцы — финансовые средства. «Европейские страны имеют недостаточный военный потенциал, чтобы одновременно повышать собственную обороноспособность и поддерживать Украину. Мы обещали Украине, что мы передадим ей миллион артиллерийских снарядов в течение года, и всё указывает на то, что максимум 40 процентов продукции ЕС от этой цифры мы будем в состоянии ей поставить», — объяснил он.

По оценкам Эберхардта, западная помощь в будущем имеет для Киева жизненно важное значение, поэтому если всё-таки пакет будет одобрен, то ситуация на украинском фронте не рухнет, то есть украинцы смогут удержать линию фронта — конечно, с символическими потерями. «Хуже будет внутренняя ситуация на Украине. Давайте помнить о том, что во всё большей степени демографическая ситуация становится проблемой для Украины: сложности с призывом на военную службу и одновременно с ротацией солдат, которые пребывают на фронте уже почти два года. Это вызовы, связанные с работоспособностью экономики в условиях эмиграции и мобилизационных потребностей», — подчёркивает он.

В беседе аналитик также отмечает, что украинцы не смогли справиться с огромной проблемой коррупции, которая по-прежнему негативно влияет на эффективность государства и силу его экономики. Он рассказывает, что в первые месяцы конфликта, в условиях огромной социальной мобилизации, могло сложиться впечатление, что ситуация несколько улучшилась. Одновременно военная и гуманитарная помощь, в очень больших масштабах поступающая на Украину, лишь способствует коррупционным схемам. Несмотря на то что обвинений в коррупции в адрес самого Зеленского или его ближайшего политического окружения нет, украинцев всё больше возмущают коррупционные скандалы и неспособность властей справиться с этой проблемой. «Я ожидаю, что в 2024 году политический кризис на Украине лишь усилится, и главным образом будет углубляться трещина между политическим руководством и военным командованием», — оценил эксперт.

Эберхардт также указал, что в этом году все могли наблюдать именно за позиционным конфликтом, потому что громко анонсированное украинское контрнаступление закончилось провалом. Он уверен, что этот конфликт нацелен на истощение, в котором потенциал трёх сторон исчерпан. Одна из них — Украина, у которой меньше всего собственных ресурсов, но больше всего мотивации к защите. Другая сторона — Россия, обладающая большими, но сокращающимися ресурсами, но её решимость также велика. Наконец, третьей стороной конфликта выступают страны Запада, которые потенциально обладают самыми большими ресурсами, главным образом США. Цена этого конфликта для них наименьшая, но и решимости у них меньше всего.

«Мы наблюдаем за тем, что усталость от войны на Украине очень быстро возрастает в Европе и США. Эта тенденция будет лишь углубляться, в том числе в результате конфликта между Израилем и ХАМАС, который ещё больше отвлекает внимание американских политиков», — добавляет он. Одновременно аналитик прогнозирует перемены в США и выбор в пользу изоляционизма.

По его словам, во многих европейских странах уже нет такого энтузиазма по поводу поддержки Украины, но она и так вторична в отношении динамики американской политики. «Именно Вашингтон задаёт тренд для европейских стран», — подчёркивает эксперт. «Сегодня мы смотрим на тревожные сообщения, поступающие из Словакии и Нидерландов, но, на мой взгляд, в следующем году все взгляды должны быть прикованы к Америке и тамошним президентским выборам. Базовый сценарий на настоящий момент подразумевает под собой возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Он заявляет, что в течение 24 часов мир будет навязан Украине — страшно подумать, что это может означать с политической точки зрения», — предупреждает он.

У польского аналитика нет сомнений в том, что этот конфликт касается не только Украины, но также преследует попытку изменения международного порядка в Европе и вывода НАТО из стран восточного фланга альянса. Он также признаёт, что нельзя исключать сценарий возможного поражения Украины и тем самым пересмотра формата функционирования НАТО.