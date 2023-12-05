«Царит усталость и нервозность»: конфликт порождает серьёзные разногласия внутри украинских элит

Всё указывает на то, что украинские политики, которые избегали критики друг друга в первые месяцы конфликта, начинают опускаться до взаимных претензий. Это касается и оппозиции, и самого Зеленского и его окружения, в частности, конфликта с Залужным, пишет Rzeczpospolita. Издание отмечает, что хотя генерал сосредоточен исключительно на военных вопросах, тем не менее многие пытаются втянуть его в мир политики, особенно с учётом того, что доверие к нему намного выше, нежели к Зеленскому.

Разговоры о напряжённых отношениях между администрацией президента и командующим армией на Украине становятся всё громче. Более того, украинская оппозиция тоже начинает выступать против украинского лидера, пишет Rzeczpospolita. Польское издание приводит недавние слова The Economist о том, что отношения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим армией Валерием Залужным можно определить как ужасные. Более того, британский еженедельник ссылается на неопубликованные украинские опросы, результаты которых показывают, что доверие к Зеленскому было подорвано, среди прочего из-за коррупционных скандалов. В ноябре лишь 32% были готовы оказать ему поддержку, в то время как генерал Залужный пользовался доверием более 70% соотечественников.

Rzeczpospolita задаётся вопросом, на самом ли деле дошло до серьёзного конфликта между командующим армией и президентом страны. Собеседники польского издания в Киеве утверждают, что это уже нечто большее, чем просто-напросто спекуляции. В качестве переломного момента они называют статью командующего в The Economist, опубликованную в начале ноября, в которой он открыто признал, что ситуация на фронте зашла в тупик.

«Усталость от войны и тяжёлая ситуация на фронте привели к тому, что осенью критика в адрес президента стала заметной. Одновременно поклонники Залужного начали писать в соцсетях, что это именно он должен стать президентом. Эти тезисы подогревали также некоторые депутаты от оппозиционных партий, этим воспользовалась также и Россия, которая хотела разжечь конфликт между президентом и генералом. Всё это произошло из-за слухов о президентских выборах, которые должны были состояться в следующем году», — объясняет Rzeczpospolita киевский политолог Владимир Фесенко.

«Сильно продвигали тезис о том, что Залужный может стать альтернативой Зеленскому. В офисе Зеленского к этому отнеслись очень критично. А позже в The Economist появилась статья Залужного, которая вызвала недовольство президента и его окружения», — добавляет он.

Польское издание, однако, отмечает, что главнокомандующий был всю жизнь связан с армией и никогда не проявлял никаких политических амбиций. В отличие от Зеленского или Буданова, он не особо публичное лицо, которое частно появляется в СМИ. «Говорят, что он сосредоточен исключительно на военных вопросах, но есть много людей, которые пытаются втянуть его в мир политики», — подчёркивает Фесенко.

Одновременно впервые с начала конфликта он подвергся нападкам в Верховной раде за отсутствие плана на 2024 год и был обвинён в том, что в операциях на фронте принимают участие неподготовленные солдаты. Киевский политолог объясняет, что увольнение командующего армией во время конфликта теоретически возможно. «Президент имеет на это право, так как он одновременно главнокомандующий вооружёнными силами. Однако такое решение было бы рискованным, так как Залужный очень популярен как в армии, так и в обществе. Началось бы внутреннее противостояние. Тем самым президент втянул бы Залужного в политику и искусственно создал бы себе конкурента», — объясняет Фесенко.

По оценкам Rzeczpospolita, всё указывает на то, что украинские политики, которые избегали критиковать друг друга в первые месяцы конфликта, возвращаются к конфронтации. В пятницу с Украины не выпустили лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность», экс-президента Петра Порошенко, у которого были запланированы встречи в польском сейме и конгрессе США. «На Украине нет паники или тревожных настроений. Царят усталость и нервозность», — резюмирует Фесенко.