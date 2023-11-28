Onet: подписание соглашения или заморозка — у украинского конфликта лишь два сценария

Каждая холодная война предполагает стадию разрядки, которая скорее всего случится в отношениях Запада и России после окончания украинского конфликта, считает польский журналист Витольд Юращ. На портале Onet он объясняет, что для Украины должно быть важно не то, отвоюет ли она тот или иной город, а то, будет ли заморозка конфликта сопровождаться разморозкой отношений между Западом и Москвой.

Можно увидеть всё больше сигналов, свидетельствующих о том, что украинский конфликт становится позиционным. В ситуации, когда ни одна из сторон не в состоянии добиться преимущества на линии фронта, можно предположить, что ни Россия, ни Украина не будет в состоянии победить. «Реалистичны теперь лишь два сценария: либо окончание войны с подписанием мирного соглашения, либо так называемая заморозка конфликта», — пишет на портале Onet польский журналист Витольд Юращ.

По его оценкам, вариант мирного соглашения также кажется маловероятным, потому что пока Украина не готова идти на территориальные уступки в обмен на мир, да и Кремль не спешит с его заключением. Журналист уверен, что факт того, что конфликт медленно подходит к концу, вовсе не означает, что его конец близок. Он также предполагает, что Москва решит подождать исхода президентских выборов в США. Россияне рассчитывают на то, что если Дональд Трамп вернётся в Белый дом, то они будут в состоянии добиться лучших условий в ходе прекращения конфликта. «Это не меняет того факта, что, хотя действия на линии фронта, вероятно, ещё какое-то время будут продолжаться, очертания окончания войны уже вырисовываются», — подчёркивает Юращ.

В статье он обращает внимание и на то, что конфликт точно не закончится справедливым образом, что, вне всяких сомнений, вызовет негативные оценки со стороны Польши. У подавляющего большинства польских комментаторов нет сомнений в том, что если Россия не будет побеждена, то она неизбежно будет представлять собой угрозу в будущем. Юращ полагает, что эта пессимистичная оценка становится крайне преувеличенной, когда она сопровождается убеждением в том, что любой сценарий, кроме явного поражения Москвы в конфликте, означает, что Россия через несколько лет нападёт на НАТО, а возможно, и на Польшу.

Польский журналист также объясняет, что даже если в ближайшие годы Россия продолжит вооружаться, то она лишь восстановит свой потенциал, которого НАТО не стоит боятся. Поэтому голоса, предсказывающие будущее нападение на Польшу, приводят к тому, что вместо того, чтобы сосредоточиться на формировании послевоенной политики Запада в отношении России, ведётся борьба за проигрышное дело. «Истерия — именно так выглядит запугивание поляков войной — не служит логическому анализу», — поясняет он.

«Попытки убедить Запад поставить Россию на колени — это не что иное, как бессмысленное донкихотство», — рассуждает Юращ. Во-первых, потому что нет никакой гарантии, что потерпевшая поражение Россия не желала бы ещё большего реванша. Во-вторых, Запад никогда не пойдёт на риск, связанный с возможным распространением её ядерного оружия ввиду распада России. В-третьих, исторический опыт подсказывает западным лидерам, что «агрессивную Москву» возможно сдержать не только самыми радикальными средствами.

«Для Польши, но также и для Украины, куда важнее, будет ли замораживание конфликта сопровождаться разморозкой отношений между Западом и Россией, нежели то, вернёт ли Украина себе тот или иной город», — констатирует он.

В статье Юращ также напоминает, что в основе американского курса в отношении СССР лежала политика сдерживания. В современных реалиях такая политика должна была бы означать, что прекращение боевых действий на украинском фронте не приведёт ни к какому послаблению режима антироссийских санкций, кроме символического. Также Запад не смог бы себе позволить вернуться к импорту российских энергоресурсов, ему также пришлось бы сохранить контроль над распространением технологий и поддержать научную и дипломатическую изоляцию.

Одновременно польский журналист напоминает, что после периода обострения каждая холодная война предполагает ещё стадию разрядки. «Москва должна одновременно получить три сигнала со стороны Запада. Во-первых, никто не хочет победить её военным путем. Во-вторых, если она не изменит своё поведение, она будет сведена к роли второсортной страны третьего мира. И в-третьих, если она изменит своё поведение, то может рассчитывать на осторожное изменение отношения к ней Запада», — перечисляет он.

Проблема, однако, заключается в том, что в Польше изложенная выше аргументация почти всегда сталкивается с обвинениями со стороны мнимых яро настроенных антироссийских политиков и комментаторов, которые обвиняют реалистов в пророссийских симпатиях.