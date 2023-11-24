Польский эксперт: Россия берёт верх, а Украина едва держится на скудеющей американской помощи

Сегодня Украина находится в ужасном положении, которого не пожелаешь никому, уверен польский эксперт Яцек Бартосяк. В то время как Россия модернизирует свою армию и может похвастаться экономическими успехами, Киев стал полностью зависеть от помощи Запада, особенно США, которые из-за внутренних проблем уже не располагают достаточными ресурсами, признал он в беседе с Radio Wnet.

«Россия выигрывает. Украина находится в очень плохом состоянии — в экономическом и военном плане. Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью — между Залужным и Зеленским — назревает конфликт. Армия поддерживает генерала Залужного и ненавидит политическую власть, включая Зеленского. Это формула дестабилизации», — рассказал Radio Wnet польский эксперт Яцек Бартосяк.

У аналитика нет сомнений: сейчас идёт политическая схватка за то, кого можно будет обвинить в неудачах на фронте. В беседе Бартосяк напомнил, что на на настоящий момент Украина полностью зависит от помощи извне, особенно со стороны США. «В связи с этим американцы решают, какое развитие в ближайшие месяцы будет у этого конфликта», — предупредил он.

В беседе эксперт одновременно обратил внимание на нынешнее положение России, которая проводит вторую реформу Шойгу, модернизирует свою армию, развивает своё производство, может похвастаться экономическим ростом и покупателями своего сырья в Азии. По его оценкам, хотя Россия всегда была слабой страной, она была в состоянии встать на ноги. У него нет сомнений и в том, что без краха России украинцы когда-то смогут вернуть себе Крым* и Донбасс**. «Всё это выглядит очень плохо. Я думаю, что позиция Зеленского слабеет — и он не провёл внутренних реформ…» — констатировал Бартосяк.

Эксперт считает, что Зеленский должен был использовать украинский конфликт для борьбы с олигархами, но он этого не сделал. Теперь всё указывает на то, что в отношениях с американцами он ходит по лезвию ножа. Бартосяк не исключает, что на настоящий момент Зеленский, скорее всего, рассчитывает на то, что для команды Байдена признать, что Украина проиграла, будет глупо, а потому она продолжит оказывать помощь Киеву. Однако, по его мнению, ввиду серьёзных структурных проблем, с которыми столкнулись США, это рискованное предположение. «…Эта держава не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы повсюду сохранить своё лидерство», — резюмировал он.